"Love Never Lies Polska" to miłosny format Netflixa, różniący się od randkowych show znanych z telewizji przede wszystkim tym, że wzięły w nim udział pary, które mogą pochwalić się już pewnym stażem. Wśród nich znaleźli się Kasia i Kornel. Badani wykrywaczem kłamstw uczestnicy musieli odpowiedzieć na naprawdę trudne pytania. Kasia została zapytana, czy jest z Kornelem dla pieniędzy. Co na to prowadząca show, Maja Bohosiewicz?

"Love Never Lies Polska": Maja Bohosiewicz o relacji Kasi i Kornela

Maja Bohosiewicz w rozmowie z Party.pl przyznała, że jest fanką Kasi z "Love Never Lies Polska". Uczestniczka przeszła w show sporą przemianę. Najpierw przyznawała, że do programu przyszła po pieniądze. W trakcie jego trwania postanowiła zawalczyć o związek z Kornelem i to sprawa ich relacji, a nie finanse, stały się jej priorytetem. Na końcu zaś "wygrała siebie".

Jest przesłodka, kochana, taka naprawdę dobra dziewczyna. Miałam swoje sympatie i patrzyłam na nią, jak ona rozkwita. Jak do programu dołączył singiel, ona okazała się cudowną, dobrą dziewczyną, z takiej pokusy wyciągnęła tyle dobrego - mówi nam Maja Bohosiewicz.

Pierwsze pytanie, jakie Kasia usłyszała w programie, dotyczyło drażliwej kwestii finansów. A mianowicie - czy jest ze swoim partnerem dla pieniędzy. Można by się zastanawiać, czy nie oszukała eye-detectora, biorąc pod uwagę jej późniejsze deklaracje, że do programu przyszła po pieniądze. Udowodniła jednak, że w miłości kieruje się zupełnie innymi wartościami, o czym mówi Maja:

Dobierając sobie partnera patrzymy na różne rzeczy i np. jego sukces zawodowy jest ważnym dla niektórych aspektem. To nie oznacza, że ktoś jest z kimś dla pieniędzy [...] Nie sądzę, żeby Kasia była nastawiona na pieniądze i była z nim dla pieniędzy, ale myślę, że ten aspekt pojawił się w jej głowie i skłamałabym, gdybym sama nie patrzyła w ten sposób na mężczyzn, przez pryzmat ich sukcesu zawodowego - tłumaczy Party.pl Bohosiewicz.

Zobaczcie rozmowę z aktorką. A czy związek Kasi i Kornela przetrwał, dowiemy się już 8 lutego, kiedy na kanał Netflixa na YouTubie trafi materiał specjalny, "Love Never Lies Polska: Reunion".

