"Love Island": Wiemy, jak kiedyś wyglądała Dominika Wróbel. Mamy jej zdjęcia sprzed lat! Poznajecie?

W 3. edycji "Love Island" nie ma czasu na nudę, bo produkcja co chwila dostarcza nam ogromu emocji. Właśnie na "Wyspę miłości" dołączyła Dominika Wróbel, która ma zamiar nieźle namieszać w show. Fani programu mają na razie mieszane uczucia co do nowej mieszkanki willi, ale może dziewczynie uda się jeszcze ich do siebie przekonać.

Dominika zachwyca swoją naturalną urodą, ale czy wiecie, jak wyglądała jeszcze kilka lat temu? My postanowiliśmy to dla Was sprawdzić. Mamy jej stare zdjęcia. Zobaczcie, czy bardzo się zmieniła.

Zobacz także: "Love Island 3": Piotr przesadził w ostrej dyskusji ze Stellą? Fani: "Manipulator, chce siebie wybielić a winę zgonić na Stellę”

"Love Island": Jak kiedyś wyglądała Dominika Wróbel?

Dominika Wróbel ma 24 lata i od kilku lat mieszka w Londynie, a za swój największy sukces uważa zdanie prawa jazdy za pierwszym razem. Na co dzień jest personalną asystentką, pracuje w SPA oraz w klubie nocnym. Oczywiście do "Love Island" przyszła po miłość, ale, jak się niedawno okazało, to nie jest jej debiut w telewizji. Jakiś czas temu dziewczyna wystąpiła w dziewiątej edycji brytyjskiego programu "Ex na plaży" emitowanego na MTV!

A co o jej udziale w "Love Island" sądzą widzowie? Na ten moment Dominika nie zaskarbiła sobie serc fanów show.

- Ma coś w sobie co mnie od początku wkurza. Nie wiem co. Mam nadzieję, że to jakieś durne pozory i okaże się fajną dziewczyną 😁 Powodzenia tak czy siak 😊 - Ło matko nie da się jej słuchać 🤦🏻‍♂️ - Bardzo sztucznie i nienaturalnie zachowująca się - Bardzo ładna, ale jakoś sprawia wrażenie niezbyt rozgarniętej 😬 takie moje pierwsze wrazenie ale mogę się mylić - piszą internauci.

Dominika prowadzi swoje konto na Instagramie, na którym szybko przybywa jej obserwatorów. To właśnie tutaj znaleźliśmy jej zdjęcia sprzed lat. Czy bardzo się zmieniła? Oceńcie sami!

Wygląda na to, że Dominika od zawsze świetnie czuła się przed obiektywem.

I jak oceniacie Dominikę?

Tak wyglądała jeszcze kilka lat temu.

A tak Dominika wygląda dziś! Myślicie, że znajdzie swojego wymarzonego partnera właśnie w "Love Island"?