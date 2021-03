"Love Island": Julia zdradziła nowe fakty na temat rozstania z Dominikiem! "Granice zostały przekroczone". Padły mocne słowa! 

Od rozstania Julii i Dominika, zwycięzców drugiej edycji "Love Island" minęło już trochę czasu, jednak dopiero teraz pojawiły się kolejne informacje w tym temacie. Byli partnerzy wcześniej nie podawali dokładnych powodów rozstania, jednak jakiś czas temu Julia w rozmowie z portalem Pomponik.pl, zdradziła pewne fakty, o których do tej pory nie mieliśmy pojęcia. Dziewczyna w rozmowie z reporterem przyznała między innymi, że Dominik był wybuchowy, co przyczyniło się do ich rozstania.

Co jeszcze zdradziła Julia na temat relacji z Dominikiem? Będziecie w szoku!

"Love Island": Dlaczego Julia i Dominik rozstali się?

Julia i Dominik z drugiej edycji "Love Island" byli ulubieńcami widzów. Program wygrali z ogromną przewagą głosów od fanów i wszyscy byli pewni, że pomiędzy tą dwójką, zrodziło się jakieś uczucie. Po zakończeniu emisji show, Internauci chętnie śledzili losy tej pary za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jednak zaledwie po kilku tygodniach pojawiły się domysły, że w związku Julii i Dominika, dzieje się coś niedobrego.

Brak wspólnych zdjęć czy relacji, imprezy spędzane osobno - to dało wszystkim do myślenia. Szybko wyszło na jaw, że wcześniejsze domysły fanów okazały się prawdziwe. Julia i Dominik poinformowali o swoim rozstaniu na początku stycznia, czyli dokładnie po 3 miesiącach od zakończenia udziału w "Love Island". Obydwoje zamieścili obszerne oświadczenia w tej sprawie, jednak żadne z nich nie podało dokładnych powodów rozstania. Zdradzili jedynie, że przyczyniła się do tego ich różnorodność charakterów.

Jednak niedawno Julia zdecydowała się udzielić wywiadu po rozstaniu, w którym na początku zdradziła, że decyzja o zakończeniu ich związku, była wspólna.

To była nasza wspólna decyzja. Nie chcieliśmy ciągnąć czegoś, co unieszczęśliwia naszą dwójkę. [...] On nie czuł się w stu procentach spełniony przy mnie, ja tak samo przy nim. Jesteśmy z dwóch innych światów i jest w tym ziarnko prawdy, że nie udało się nam tego przeskoczyć - powiedziała Julia w wywiadzie dla Pomponik.pl

Później dziewczyna wyjawiła, że zabrakło również walki o ten związek, chociaż w pewnym momencie padł nawet pomysł udania się na terapię dla par - to jednak nie doszło do skutku. W dalszej części wywiadu dowiedzieliśmy się, że pomiędzy byłymi partnerami dochodziło do kłótni, podczas których Dominik często wybuchał.

Mieliśmy zupełnie inne zdania. Tego już nie dało się przeskoczyć - powiedziała Julia, po czym na pytanie o to, jak Dominik zachowywał się podczas kłótni odparła - Czasami był wybuchowy, na pewno jakieś granice tutaj zostały przekroczone. Ale to już jest pytanie do Dominika. Ja nie chcę mówić. Jeśli będzie chciał się pochwalić, to spoko. Jest to dla mnie ciężki temat i wolę zostawić to dla siebie i tego nie poruszać.

Wygląda więc na to, że relacja tej dwójki była naprawdę bardzo burzliwa, a Julia bardzo przeżywała wybuchowe zachowania Dominika. Mimo tego dziewczyna na koniec przyznała, że ma kontakt z byłym partnerem i stara się utrzymywać z nim dobre relacje.

Spodziewaliście się, że w ich związku było aż tak źle? I to wszystko zdążyło się wydarzyć w przeciągu zaledwie 3 miesięcy...

