"Love Island": To Ania opuści "Wyspę miłości"? Fani show nie mogą się z tym pogodzić: "Oby została, błagam"

W 3. edycji "Love Island" emocje sięgają zenitu! W poprzednim odcinku doszło do przeparowania i niestety Ania i Dominika zostały singielkami. Karolina Gilon poinformowała dziewczyny, że mają 30 minut na spakowanie walizek i opuszczenie willi, ale po chwili dodała, że może jeszcze wydarzy się jakiś cud. Wygląda na to, że jedną z dziewczyn uratuje nowy uczestnik! Fani mają już swoją faworytkę i bardzo liczą, że to właśnie ona pozostanie w show. Zobaczcie!

"Love Island": Kogo uratuje nowy uczestnik?

Odkąd w programie pojawiły się nowe uczestniczki, czyli Dominika i Zera, na "Wyspie miłości" jest naprawdę gorąco. Maciek, który do tej pory był w parze z Anią, bardzo szybko podjął decyzję o tym, żeby sparować się z Zerą. Nowa dziewczyna od razu zawróciła mu w głowie, dlatego podczas ostatniego przeparowania, bez wahania wybrał Zerę. Z kolei Marcin, który był w parze z Dominiką, również zdecydował się na zmianę partnerki i wybrał Angelę. Tym samym Ania i Dominika zostały singielkami.

W najbliższym odcinku dowiemy się, która z uczestniczek opuści show. Dlaczego tylko jedna z dziewczyn pożegna się z programem, kiedy singielkami są dwie uczestniczki? Jedna z zagrożonych pań najprawdopodobniej zostanie uratowana przez nowego uczestnika. Fani nie wyobrażają sobie, aby z "Love Island" rozstała się Ania. Twierdzą, że Maciek źle ją potraktował i liczą na to, że do programu wejdzie mężczyzna, który będzie pasował do ich ulubionej uczestniczki.

- Nie wyrzucajcie Ani! - Oby Ania została błagam❤️ najpiękniejsza i najinteligentniejsza laska edycji❤️ - Ania❤️❤️❤️❤️musi zostać!!!!! Żeby Maciuś zobaczył, że ona piękna dziewczyna też jest szczęśliwa❤️❤️❤️please - Szkoda mi Ani, niech zostanie😢 - Oby ostała Ania... ❤️ może wtedy Maciek zrozumie, co stracił! - piszą fani.

Czy nowy uczestniczek rzeczywiście uratuje jedną z pań? Wszystkiego dowiemy się już w kolejnym odcinku, który zobaczymy już dziś o godzinie 22:10 na antenie telewizji Polsat.

Po tym jak Maciek zauroczył się Zerą, Ania szybko poszła w odstawkę. Teraz jej jedyną szansą na pozostanie na "Wyspie miłości" jest nowy uczestnik, który prawdopodobnie będzie mógł wybrać jedną z singielek. Czy to będzie Ania? Fani bardzo na to liczą.