"Love Island": Stella przeszła metamorfozę. Fani gorzko komentują: "Porno pomieszane z kiczem"

Adrianna Śledź była najmłodszą uczestniczką pierwszej edycji "Love Island" . Szybko dała się jednak poznać jako bardzo charyzmatyczna osoba, a ponadto okrzyknięto ją najseksowniejszą Islanderką. Dziewczyna marzyła o wielkiej, medialnej karierze, jednak nie udało jej się tego osiągnąć w takim stopniu, jak Sylwii Madeńskiej czy Mikołajowi Jędruszczakowi. Zobaczcie co u niej słychać! Zobacz także: Quiz dla fanów "Love Island"! Sprawdź, jak dobrze znasz finalistów drugiej edycji show! Co robi Ada Śledź z pierwszej edycji "Love Island"? Ada Śledź od samego początku na "Wyspie miłości" była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek. Chociaż była najmłodsza, to jednak ona wiodła prym w "Love Island". Szybko zmieniała obiekty swojego zainteresowania i często knuła za plecami pozostałych. W programie raczej szukała bezpiecznego partnera, z którym doszłaby jak najdalej. Jednak na uczucia z jej strony ciężko było liczyć. Jej styl bycia był niewątpliwie ciekawy pod względem medialnym, dlatego Ada szybko zyskała rozgłos. Zdania internautów na jej temat były mocno podzielone - jedni ją uwielbiali, drudzy podchodzili z dość dużym dystansem. Jej perypetie na "Wyspie miłości" niewątpliwie dużo wniosły do programu i oglądało się je bardzo ciekawie. Nic więc dziwnego, że wróżono jej wielką karierę po zakończeniu show. Wielu uczestników idąc do tego typu programów liczy, że po udziale w show zyska rozgłos, który pomoże im wystartować np.: z karierą w mediach społecznościowych. Zazwyczaj udaje się to tylko niektórym, jednak w Adzie wiele osób pokładało nadzieje. Tak się jednak do końca nie stało. Ada zyskała grono obserwatorów jednak nie tak liczne, jak chyba się tego...