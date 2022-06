"Love Island": Roksana z 5. edycji bawi się w towarzystwie gwiazdora "Królowych życia"! ZDJĘCIE

Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie dla Jacka Rozenka . Aktor w połowie maja trafił do szpitala z powodu udaru mózgu. Jak informował "Super Express", gwiazdor " Barw Szczęścia " miał sparaliżowaną prawą stronę ciała, nie mógł mówić i poruszał się na wózku. W trudnych chwilach odwiedzali go bliscy. Na szpitalnych korytarzach można też było spotkać przedstawianą wcześniej jako partnerkę aktora Roksanę Gąskę. Czy choroba zbliżyła parę do siebie? Niestety, okazuje się, że ta miłość już się skończyła! Roksana Gąska usunęła wszystkie zdjęcia Jak kilka dni temu informowaliśmy, stan zdrowia Jacka Rozenka poprawia się z dnia na dzień. Informacje w rozmowie z "Na Żywo" potwierdził również syn aktora, Adrian. Jednak wciąż nie wiadomo, kiedy 50-latek wróci do pełni sił. Teraz czeka go długa rehabilitacja. Zobacz także: Znana aktorka nagrała Jacka Rozenka w szpitalu. Filmik jest już w sieci! Jak czuje się aktor? Choć aktor w trudnych chwilach może liczyć na byłą żonę, Małgorzatę Rozenek-Majdan i synów, to niestety choroba nie pojednała go z byłą narzeczoną. Wcześniej pojawiły się informacje, że nie są już razem . Teraz Roksana Gąska usunęła ze swojego swojego profilu na Instagramie wszystkie zdjęcia z gwiazdorem. Jeszcze kilka miesięcy temu 25-latka szykowała się do ślubu, a dziś już nie chce być wiązana z Jackiem Rozenkiem... Ludzie co z Wami? Ogarnijcie się! Nie mam zamiaru rozmawiać z obcymi ludźmi na temat zdrowia Jacka! A tym bardziej wypowiadać się na tle publicznym, co robię w tej sytuacji. Żyjcie i dajcie żyć innym! - pisała jeszcze kilka dni temu Roxie Gąska na Instagramie. Niestety, dziś komentarza już nie można znaleźć na profilu Roksany. Gąska...