W minionym tygodniu dowiedzieliśmy się o rozstaniu jednej z najbardziej lubianych par drugiej edycji programu "Love Island", czyli Oli Kotowskiej i Rafała Pietrzaka. Jako pierwszy informację o zakończeniu ich związku przekazał Rafał za pośrednictwem InstaStory. Jak później przyznała w swoim oświadczeniu Ola, chciała razem z byłym partnerem przekazać tę wiadomość, jednak Rafał niespodziewanie zdecydował się zrobić to sam.

Rafał w swoim oświadczeniu zarzucił swojej byłej partnerce między innymi chęć komercjalizacji związku. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Olą i zapytaliśmy ją, jak zareagowała na te słowa.

Nie wiem, czy on w ogóle zdawał sobie z tego sprawę, co mówi i że on w ten sposób mógł mnie urazić - powiedziała Ola.