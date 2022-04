"Love Island" Po "zaręczynach" Kuby i Josie widzowie podzieleni, co do ich przyszłej relacji: "Miesiąc, góra dwa"

To już ostatnia prosta do wielkiego finału 4. edycji "Love Island". Zostały trzy pary, które tuż przed finałowym odcinkiem stanęły naprzeciwko siebie i powiedziały swojej drugiej połówce napisane wcześniej wyznania. Każdy uczestnik starannie się do tego przygotował - z tego też względu nie zabrakło wzruszeń i łez! Padły piękne i poruszające słowa dotyczące związków i miłości. Jednak według fanów show, jedna para nie była szczera w tym, co powiedziała! Chodzi o Paulinę i Andrzeja! Dlaczego tak uważają i dlaczego dostało się głównie Paulinie? Sprawdźcie szczegóły! "Love Island": Finałowe pary we wzruszających wyznaniach o miłości Przez ostatnie sześć tygodni mogliśmy śledzić 4. edycję programu "Love Island" - teraz w końcu nadszedł czas aby poznać, kto zdaniem fanów programu zasługuje na wygraną miłosnego show! W grze pozostały już tylko trzy pary - to Aleksandra i Adrian, Magda i Wiktor oraz Paulina i Andrzej. Oczywiście fani już od kilku dni obstawiają, kto ich zdaniem zwycięży. Jak możemy przeczytać w sieci, wielu z nich twierdzi, że to Aleksandra i Adrian sięgną po główną wygraną . Czy tak się stanie? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę! Jednak tuż przed finałem, uczestnicy "Love Island" dostarczyli widzom jeszcze wielu wzruszeń! W minionym odcinku, wszystkie pary miały za zadanie wyznać, co czują do swojego partnera! Co powiedzieli sobie faworyci widzów, Aleksandra i Adrian? - Kochany Maluszku. Przychodząc na "Wyspę miłości" byłem otwarty na nowe uczucia, lecz z każdym dniem traciłem nadzieję, że uda mi się spotkać kogoś wyjątkowego. I wtedy pojawiłaś się ty! Kiedy zobaczyłem Cię w kręgu po "Casa Amor" zdałem sobie sprawę, że moje uczucie do ciebie jest...