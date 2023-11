Najpierw się z nimi przyjaźnił, potem kłócił, a teraz udostępnił z nimi fotkę! Paweł Tyburski z "Love Island" pokazał w sieci zdjęcie z Mikołajem i Frankiem. Uczestnicy nie rozstali się w najmilszych okolicznościach. Czy po zakończeniu programu pogodzili się ze sobą? Paweł w komentarzach wyjaśnił wszystko...

Program "Love Island" zakończył się, ale nie wszyscy uczestnicy zerwali ze sobą kontakt. Przypomnijmy, zwycięzcy show Sylwia i Mikołaj wciąż są ze sobą, tak samo jak Oliwka i Maciek oraz Monika i Paweł. Niestety, związek Alex i Łukasza nie przetrwał próby czasu. Urwał się również kontakt Moniki i Sylwii. Dziewczyny w programie przyjaźniły się ze sobą, jednak po nieszczęsnym werdykcie, gdy Sylwia zagłosowała na Monikę, aby ta z ukochanym odpadli z show, przestały się do siebie odzywać!

Nie tylko panie nie rozmawiają ze sobą. Paweł z pozostałymi uczestnikami, którzy głosowali przeciwko niemu i Monice w "Love Island", też nie utrzymuje kontaktu. Czy po kilku tygodniach od zakończenia show konflikt został już zażegnany? Celebryta pokazał zdjęcie z Frankiem i Mikołajem. Jak je skomentował?

No to czas na kolejne zdjęcia z Wakacji ????????????????????Wyprzedzając pytania i stwierdzenia odnośnie osób, które są na tym zdjęciu :) Powiem tylko tak, nie wszystkich ze zdjęcia darze wielka sympatia, mimo to dodaje to zdjęcie, bo uważam ze jest całkiem sympatyczne???????????????? a Wy jak sądzicie ? Ps.nie robić z tego dramy proszę, ze ktoś za kimś nie przepada :) skupmy się na zdjęciu! - napisał Paweł na Instagramie.