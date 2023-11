Marietta i Franek urządzają teraz mieszkanie - po programie postanowili w końcu zamieszkać razem. Tak jak zapowiedziała Fiedor, pracują również nad uruchomieniem swojego kanału na YouTubie!

Nowe mieszkanie, samochód, sprawy prywatne, powrót do rzeczywistości sprawiły, że mieliśmy prawdziwe urwanie głowy ???? Ten tydzień jest jeszcze na maxa intensywny, bo dopiero co odebraliśmy klucze do nowego mieszkania, nie mamy nawet kubków by zrobić sobie kawkę ani papieru toaletowego by... no sami wiecie ???? a już w środę uciekamy na @ksw_mma DO chorwacji aaaaa???? Mowie Wam! Urwanie głowy????

Jednakże szykujemy powoli świetne plany???? Warto poczekać ???? Jak myślicie? - napisał Franek.