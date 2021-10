"Love Island": Paulina opublikowała zdjęcie z imprezy, a fani pytają: "A gdzie Andrzej?". Odpowiedziała!

Ilona i Adrian są obecnie najpopularniejszą parą szóstej edycji " Rolnik szuka żony ". Uczestniczka programu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami swoją pasją do jeździectwa i pokazuje wspólne zdjęcia z rolnikiem. Fotografie pary są pełne miłości i czułości, co już od dawna zauważyli fani. Nic dziwnego, że pojawia się coraz więcej pytań o ślub. Co tym razem odpowiedziała Ilona zapytana o wesele? Zobaczcie... Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała czułe zdjęcie z Adrianem! Ilona opublikowała na Instagramie zdjęcie z zimowej sesji z Adrianem, na którym widać gorący pocałunek pary! Internauci są zachwyceni zdjęciem i piszą, że para idealnie do siebie pasuje: wspaniale razem wyglądacie Super fotka!:) super Wy Od początku Wam kibicowalismy z Mezem . Dbajcie o siebie🤗 Jesteście dla siebie stworzeni . Czekamy na ślub ❤️ ile tu miłości ❤️❤️ i ile tu czułości ❤️ Pod uroczym zdjęciem pary oczywiście pojawiło się kilka pytań o ślub. Fani programu "Rolnik szuka żony", którzy kibicowali parze już nie mogą się doczekać, aż Ilona i Adrian staną przed ołtarzem: kiedy wesele?? - zapytał jeden z Internautów. Ilona postanowiła odpowiedzieć na to pytanie i wprost napisała: hmm.. 🤔 pewnie po zaręczynach Trzeba dodać, że pytania o ślub i wesele pojawiają się niemal pod każdym zdjęciem Ilony i Adriana. Para często odpowiada, że wszystko w swoim czasie i kiedy zdecydują się na zaręczyny podzielą się tą szczęśliwą wiadomości z fanami! Już nie możemy się doczekać, a tymczasem spójrzcie na to urocze zdjęcie pary! Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" ma nadal kontakt z Kubą?! Zdradziła, dlaczego się rozstali i czy ma nowego partnera...