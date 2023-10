Aleksandra i Adrian zdobyli 2. miejsce w 4. edycji "Love Island". Tuż po powrocie finalistów z gorącej Hiszpanii, udało nam się porozmawiać z tą piękną parą. Aleksandra i Adrian snują już poważne plany na wspólną przyszłość - pojawiły się między innymi wzmianki o wspólnym zamieszkaniu, a nawet o ślubie! A kiedy tak naprawdę Aleksandra zrozumiała, że Adrian to ten jedyny? Jak się okazało, to nie wydarzyło się od razu!

W rozmowie z reporterką Party.pl, Aleksandra z 4. edycji "Love Island" powiedziała, że gdy tylko weszła do programu... w ogóle nie pomyślała o tym, aby związać się z Adrianem! Jak się okazało, pierwsze wrażenie Aleksandry o Adrianie, nie było wcale dobre!

- W ogóle nasza historia to jest coś, że sobie cały przypominam przypominam i jak o tym myślę, to aż mam takie motyle w brzuchu, no bo to było bardzo dziwne doświadczenie. Ja weszłam do tego programu i nie stawiałam na niego kompletnie. Mi się wydawało, że to jest typ faceta, który nie jest do końca zdecydowany, jeśli chodzi o kobiety. Bardzo źle go oceniłam - powiedziała przed naszą kamerą Ola.