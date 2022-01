Adrianna Gotowicka była uczestniczką drugiej edycji programu "Love Island" . Na "Wyspie miłości" niestety nie znalazła mężczyzny swojego życia, ale wygląda na to, że spotkała go po powrocie do kraju! Dziewczyna właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem z pewnym chłopakiem, a którym czule się obejmuje. Mało tego - to uczestnik pierwszej edycji "Love Island"! Zobaczcie sami! Zobacz także: QUIZ! Jak uważnie śledziłeś drugą edycję "Love Island"? Sprawdź się! Ada z "Love Island" już znalazła miłość?! To uczestnik pierwszej edycji show! Druga edycja programu "Love Island" dobiegła końca. Poznaliśmy wiele ciekawych osobowości, o których z pewnością usłyszymy jeszcze nie raz. Jedną z nich jest Ada Gotowicka, która dała się poznać jako niezwykle charyzmatyczna i barwna postać. 19-latka jednak nie była w willi miłości zbyt długo - podjęła niespodziewaną decyzję o opuszczeniu show. Pojawiło się mnóstwo plotek na temat tak nagłego odejścia uczestniczki, jednak ostatecznie z oświadczenia Ady, które pojawiło się na Instagramie wynika, że dziewczyna zdecydowała się opuścić program, bo po prostu bardzo tęskniła za najbliższymi. Na "Wyspie miłości" Ada nie nawiązała bliskiej relacji z żadnym z uczestników, jednak wiele wskazuje na to, że po udziale w show szybko udało jej się znaleźć miłość! Na Instagramie 19-latki pojawiło się romantyczne zdjęcie z... uczestnikiem pierwszej edycji programu "Love Island", Marcin Puciek . Wygląda na to, że Adę i Marcina, połączyło coś więcej. - Bardzo do siebie pasujecie. Tak trzymać 💪 - Cudowna z was para 😍 super się na was patrzy! szczęścia 💋 - Najsłodsza para 😍 trzymam za was kciuki Aduś ❤️😚...