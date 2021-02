Już od kilku tygodni pojawiały się plotki na temat rzekomego związku Alicji i Dominika z drugiej edycji "Love Island". Spekulacje fanów na ten temat ostatnio podkręcił również Igor, który na swoim Instastory zasugerował, że ta dwójka jest razem!

Tutaj dom Influencerki Alicji, tutaj Ali nowy facet - mówił Igor, wskazując kolejno na Alicję i Dominika.

Przez ostatnie tygodnie ani Alicja, ani Dominik nie zabierali głosu w tej sprawie, więc plotki na temat ich relacji nabierały na sile. Ale teraz w końcu wszystko jest jasne! Alicja w ostatnim wywiadzie dla jednego z portali internetowych wyjawiła, co tak naprawdę łączy ją z Dominikiem.

"Love Island": Czy Alicja i Dominik są razem? Teraz już wszystko jest jasne!

Już za kilka dni rusza kolejna odsłona programu "Love Island", ale fani chętnie żyją jeszcze nowinkami z życia uczestników poprzedniej edycji. Jedną z najbardziej lubianych par byli Julia i Dominik, zwycięzcy drugiej edycji, ale jak wiadomo, ich związek zakończył się po zaledwie trzech miesiącach po opuszczeniu "Wyspy miłości". Ich rozstanie było dla fanów ogromnym szokiem, tym bardziej, że szybko pojawiły się spekulacje, że Dominika łączy coś więcej z... Alicją, która również była uczestniczką drugiej edycji "Love Island"!

Wspólny wypad na off road, zdjęcia, na których czule się przytulali i częste spotkania tej dwójki, dały fanom do myślenia. Pojawiło się mnóstwo pytań, czy Alicja i Dominik są razem, jednak do tej pory żadne z nich nie udzielało na nie odpowiedzi. Dopiero teraz zdecydowała się na to Alicja, która w rozmowie z portalem Kozaczek, wyjawiła całą prawdę.

Dominik jest super facetem. On jest młodziutki jeszcze, niech się wybawi. Mamy bliski kontakt ze sobą, no i tyle. Nie jesteśmy razem. Mamy bliski kontakt, często się widujemy, mamy fajną relację, ale nie jesteśmy razem - wyjawiła Alicja w rozmowie z reporterką portalu Kozaczek.pl.

Jak widać, tym razem spekulacje fanów okazały się błędne. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć zarówno Alicji i Dominikowi, aby na swojej drodze szybko spotkali miłość swojego życia.

