"Love Island": Oliwia z 5. edycji zdradziła, ile waży! "Ja za bardzo nie sugeruje się wagą"

Ania z "Love Island" pochwaliła się swoim szczęściem. Była uczestniczka randkowego show Polsatu podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną z którym wybrała się na romantyczną randkę. Ania odpowiedziała również na pytania internautów o jej relację z byłym partnerem. Czy utrzymuje kontakt z Czarkiem? Ania z "Love Island" ma nowego partnera? Ania wzięła udział w trzeciej edycji "Love Island" i była jedną z najsympatyczniejszych uczestniczek programu. W randkowym show Polsatu Ania związała się z Czarkiem, z którym dotarła aż do finału. Niestety, jak już wiemy ich uczucie nie przetrwało próby czasu, a Ania i Czarek ogłosili rozstanie. (...) będąc w programie bardzo się do siebie zbliżyliśmy, ale życie po programie jest zupełnie inne i dużo weryfikuje. (...)No i chcieliśmy Wam powiedzieć, że po prostu nie jesteśmy razem. Zostajemy na stopie przyjacielskiej- mówiła Ania podczas wspólnej relacji z Czarkiem. Od rozstania minęły już blisko cztery miesiące, ale teraz wszystko wskazuje na to, że Ania znów jest szczęśliwa. Była uczestniczka "Love Island" podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie, na którym trzyma się za rękę za tajemniczym mężczyzną, z którym wybrała się na randkę. Myślicie, że wkrótce Ania pochwali się nowym partnerem? Była uczestniczka "Love Island 3" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała również na pytanie o jej relację z Czarkiem. Nie mam z nim kontaktu, ale bardzo go lubię i pozdrawiam- odpowiedziała Ania. Kibicowaliście Ani w "Love Island 3? Zobacz także: "Love Island": Waleria i Piotr rozstali się! Fani mają na to dowody