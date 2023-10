Ola i Rafał z "Love Island" rozstali się. Niestety, ich związek przetrwał zaledwie kilka tygodni po opuszczeniu "Wyspy miłości". Jak wyjawiła Ola w swoim oświadczeniu, które kilka dni temu pojawiło się na jej InstaStory, po powrocie do kraju okazało się, że zbyt duża różnica charakterów nie pozwala im stworzyć udanego związku.

Zobacz także: "Love Island”. Rafał potwierdził plotki o rozstaniu z Olą! Padły bardzo ostre słowa

Jednak jako pierwszy o rozstaniu poinformował Rafał. W minioną niedzielę chłopak nagrał InstaStory, w którym poinformował, że nie jest już z Olą. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Olą Kotowską, która zdradziła nam, jak zareagowała na InstaStory Rafała.

To moje stwierdzenie o "wykiwaniu" dotyczyło tego, że byłam zdziwiona, że on to nagrał sam. Byliśmy umówieni, że zrobimy to razem - powiedziała nam Ola.