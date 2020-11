Rafał i Ola byli jedną z najbardziej lubianych par w „Love Island”. Niestety, jakiś czas temu w sieci zaczęły pojawiać się plotki dotyczące ich rozstania. Teraz finalista programu postanowił zabrać głos i wydać oficjalny komentarz. Rafał potwierdził, że ich związek dobiegł końca, a z jego ust padły bardzo ostre słowa. Wyznał, co stanęło na drodze ich relacji.

Zobacz także: "Love Island": kryzys u Julii i Dominika? Tylko zobaczcie to zdjęcie!

Rafał i Ola z "Love Island" nie są już razem. Wiadomo, dlaczego postanowili się rozstać

Choć Rafał i Ola dotarli do finału „Love Island” ich związek nie przetrwał próby czasu i jak się okazuje, po zakończeniu programu i powrocie do rzeczywistości, ku zdziwieniu fanów, para postanowiła się rozstać. Uczestnik uwielbianego show postanowił odnieść się do sprawy w swoich mediach społecznościowych.

Nie jestem w związku z Olą Kotowską - napisał. - Oficjalne oświadczenie statusu związku w mediach społecznościowych to zupełnie nie w moim stylu. Sytuacja jednak wymaga, aby Wam to powiedzieć. Wielu z Was bacznie nas obserwowało, kibicowało i oddało masę głosów. Jesteśmy Wam za to wdzięczni! Dlatego powinniście wiedzieć - zaczął.

Jak się okazało, codzienność postawiła przed Rafałem i Olą zupełnie nowe wyzwania, z którymi para nie dała sobie rady.

Powrót do realnego świata postawił mnie z Olą w różnych życiowych sytuacjach, na które niestety szybko zaczęliśmy mieć dość skrajne poglądy. W dużej mierze chodzi również o komercjalizację naszego związku w mediach

Na tym jednak się nie skończyło. Rafał zdecydował się również nagrać relację, w której postanowił rozwinąć temat. Jak się okazuje, to nie jedyne powody ich rozstania. Mężczyzna ma nadzieję, że Ola dochowa tajemnicy i niektóre fakty nigdy nie ujrzą światła dziennego. Padły bardzo mocne słowa.

Dla mnie miłość nie szuka poklasku. Nie chcę sprzedawać swojego związku. Komercjalizacja związku na siłę to po prostu robienie interesów i szukanie rozgłosu. Bo miłość w tych czasach dobrze się sprzedaje. Ja nie jestem na sprzedaż - podkreślił.\\

Rafał zasugerował, ze Ola chciała czerpać korzyści finansowe z ich relacji? Czy finalistka „Love Island” zdecyduje się zabrać głos w sprawie i przestawić własną wersję wydarzeń?

Ola i Rafał z "Love Island" postanowili się rozstać. Uczestnik drugiej edycji programu potwierdził te informacje w swoich mediach społecznościowych.

Mat. prasowe

Na Instagramie Rafała pojawiło się oficjalne oświadczenie. Czy Ola odniesie się do jego słów?