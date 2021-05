Uczestnicy z "Love Island 3" znów pokazali się na jednej imprezie. Uwagę fanów zwróciła Waleria, która podpadła fanom tym, jak pozuje do zdjęć.

Caroline i Mateusz, zwycięzcy "Love Island 3" wciąż potwierdzają, że ich związek trwa i jest bardzo szczęśliwy. Para spędziła ostatnio tydzień w Tunezji, w ten sposób świętując urodziny Caroline. Po powrocie do Polski Mateusz zdecydował się zorganizować imprezę urodzinową dla swojej ukochanej, na której nie mogło zabraknąć uczestników "Love Island". Dumny Mati podzielił się zdjęciami z przyjęcia, fotografia wzbudziła jednak wśród internautów skrajne emocje. Niektórzy nie szczędzą krytyki uczestniczkom. Najbardziej dostało się Ani za "piżamową" sukienkę i Walerii, która zdaniem fanów przesadza...

"Love Island": Waleria zirytowała fanów: "Waleria jaka tandeta"

Na imprezie urodzinowej Caroline nie mogło zabraknąć jej najbliższych koleżanek i kolegów z "Love Island". Pojawiła się więc Waleria w towarzystwie Piotrka, Ania, Maciek i Daniel. Wszyscy bawili się znakomicie, a - jak widać na zdjęciu - podczas imprezy obowiązywał wieczorowy dress code. Caroline oczywiście zrobiła największe wrażenie w różowej, obcisłej sukience z różowymi piórami. Waleria wybrała obcisłą białą sukienkę, zaś Ania luźną, aksamitną, z bardzo głębokim dekoltem, którą niektórzy fani uznali za zbyt podobną do koszuli nocnej. Ania jest zawsze bardzo komplementowana za swoją urodę i styl, jednak nie tym razem:

A ta sukienka Ani to to koszula do spania czy sukienka?? Pajamas party Ania 🙈 Bosz co ta Anka ma na sobie?😂 Nie,sukienka masakra 🙈🙈prawie wszystko na wierzchu

Fani nie byli też zbyt łaskawi dla Walerii, której wypięta pozycja do zdjęcia mocno ich wzburzyła. Według części z nich Waleria pozuje do zdjęć w dość "wulgarny" sposób.

Niestety Waleria wygląda na prawie każdym zdjęciu wulgarnie i niesmacznie. Na swoim czy Piotra profilu też... Wypnij się bardziej Waleria 😂 Było tak fajnie, a zrobiło się wręcz niesmacznie. Biusty na wierzchu. Poza i mina Walerii sprawiają, że wygląda wręcz wulgarnie. Szkoda... Waleria jaka tandeta 😮

Fani mają pretensje do uczestniczek, że wzorem innych gwiazd z podobnych programów tracą na naturalności, coraz częściej eksponują swoje sylwetki i biusty. Okazuje się, że to właśnie za naturalność widzowie polubili szczególnie uczestniczki trzeciej edycji "Love Island", a w szczególności Anię i Walerię. Uważacie, że dziewczyny naprawdę przesadziły?

Waleria i Ania zwróciły na siebie największą uwagę. Ania faktycznie wybrała dość zaskakującą sukienkę, przede wszystkim wątpliwości wśród fanów wzbudził materiał, z jakiego została wykonana. Internauci są też zaskoczeni głębokim dekoltem, bo Ania do tej pory się tak nie nosiła. Największą krytykę jednak skierowali na Walerię, która wypięła się i wystawiła język.

Caroline i Mateusz wciąż pielęgnują swoją relację. Ostatnio byli na wakacjach, a Caroline postanowiła nawet przeprowadzić się do Warszawy, by być bliżej ukochanego. Jak na razie więc wygląda na to, że finałowa para buduje coś naprawdę poważnego. Fani bardzo im kibicują.

Waleria ma zdecydowanie inny styl od dziewczyn z "Love Island". Uczestniczka uwielbia tak modny teraz styl lat 90. Większość jej stylizacji opiera się właśnie na modzie z tej dekady. Do tego Waleria lubi pozować do zdjęć w mało konwencjonalny sposób, co niekoniecznie jak widać, podoba się fanom.

Fani mają żal do uczestniczek "Love Island", że są zbyt odważne i za bardzo pokazują swoje ciała. Z drugiej przecież strony w programie, w którym brały udział, nie raz pokazywały się w bikini.