Caroline pojawiła się w ostatnim odcinku "Love Island" zupełnie znienacka. Blond piękność dołączyła zupełnie bez uprzedzenia do całuśnej konkurencji i natychmiast zwróciła na siebie uwagę. Zjawiskowa, kształtna, a przez chłopaków nazwana "soczystą", od razu wprowadziła niemałe zamieszanie w programie. A jak na obecność nowej kanadyjsko-polskiej uczestniczki zareagowali sympatycy show? Cóż, wielu z nich widzi podobieństwo do Joanny Krupy, szczególnie w sposobie wysławiania się, łączącym dwa języki, angielski i polski. Niestety, Caroline nie została zbyt pozytywnie oceniona przez internautów. Dlaczego?

Caroline spełniła swoje zadanie w stu procentach. Jak tylko dołączyła do gry, a na wyspie miłości zaczęły dziać się zaskakujące rzeczy. Caroline wybrała sobie Mateusza jako partnera na swoją pierwszą randkę. Szybko okazało się, że spotkanie zdecydowanie się przedłużyło i Mateusz kompletnie stracił dla niej głowę. Aleksandra nie będzie zadowolona z takiego obiegu sprawy. Karolina jednak już na wstępie ostrzegała, że ma hipnotyzującą moc i ogromną pewność siebie:

Hi everyone! Jestem Caroline. Przyjechałam tutaj z Kanady. Wszyscy mi mówią, że mam taki "bad bi*ch look". I nie muszę o tym mówić, bo jest widoczny - prezentowała się przed kamerami Karolina.