"Love Island": Internauci ostro o zachowaniu Mateusza! "On tylko udawał takiego skromnego chłopca"

Miniony odcinek "Love Island" dostarczył nam sporo emocji! Na "Wyspie miłości" pojawiła się nowa uczestniczka - piękna i seksowna Caroline z Kanady. Dziewczyna natychmiast namieszała w show, a jej urokowi szczególnie uległ Mateusz, który jest w parze z Aleksandrą. Caroline szybko udało się uwieść chłopaka, a Internauci są zszokowani, że Mateusz tak łatwo zapomniał o swojej obecnej partnerce. Widzowie twierdzą, że chłopak postąpił nie fair w stosunku do Aleksandry. Sprawdźcie szczegóły.

"Love Island": Mateusz podpadł fanom show!

Na "Wyspie miłości" nie ma mowy o nudzie, a odkąd w "Love Island" pojawiła się piękna Caroline, to już nie mamy wątpliwości, że będzie jeszcze bardziej gorąco. Dziewczyna miała naprawdę mocne wejście, bo od razu po przekroczeniu progu willi, obdarzyła gorącymi pocałunkami każdego z panów! Caroline najbardziej spodobał się Mateusz, którego zabrała na randkę, a chłopak wydaje się być mocno zainteresowany jej osobą!

Po powrocie z randki, para czule przytulała się na tarasie i wygląda na to, że Mateusz totalnie zauroczył się w Caroline. Jego czułości z nową Wyspiarką widziały inne uczestniczki, które rozczarowały się zachowaniem chłopaka. Również Internauci nie ukrywają, że ich zdaniem Mateusz zachował się totalnie nie fair w stosunku do Aleksandry. Przypomnieli również, że jeszcze niedawno chłopak mówił, że jest nieśmiały i skromny. Jednak po tym, co widzowie zobaczyli w minionym odcinku, ciężko jest im w to uwierzyć i nazywają Mateusza... playboyem.

- Z zapowiedzi wynika, że mu ta fascynacja Kanadyjką nie minęła. I Ola smutna będzie chodzić. A naprawdę w porządku dziewczyna z niej. Sympatyczna, uśmiechnięta, otwarta, a tu taki cios ze strony Mateusza. Nie fair. - Szkoda mi Aleksandry, powinien Mateusz powiedzieć Oli, że chce coś z tą nową, a nie olać totalnie, a dzień wcześniej selfie razem uśmieszki itp 🙈pies na baby i tyle - Kiepsko... Ola nie zasłużyła na takie coś...😮 - Pies na baby... - On tylko udawał takiego skromnego chłopca. Playboy z niego jak nic... - SŁABO 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻🥴🥴🥴🥴 - piszą fani.

A Wy? Jak oceniacie zachowanie Mateusza? Myślicie, że jednak będzie dalej z Olą?

Caroline totalnie zawróciła w głowie Mateuszowi! Myślicie, że podczas najbliższego przeparowania, to właśnie on zostanie parterem seksownej blondynki?