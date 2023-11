Czy Monika z "Love Island. Wyspa miłości" zapomniała już o Franku? Uczestniczka pierwszej polskiej edycji programu dała się sprowokować jednemu z fanów na Instagramie. Celebrytka jest w związku z innym uczestnikiem show, jednak nie był to jej pierwszy wybór. Czy Monika chciałaby być z Frankiem, który spotyka się z Mariettą?! Zobacz!

Monika Kozakiewicz miała wielu adoratorów w programie "Love Island". O jej serce starali się Mikołaj i Damian, jednak uczestniczka nie była nimi zainteresowana. Dopiero po pojawieniu się Franka Rumaka w willi, 23-latka stwierdziła, że to właśnie na niego czekała! O jego względy walczyła z inną uczestniczką. Rumak nie wybrał Moniki. Zdecydował się związać z piękną Mariettą.

Zobacz także: "Love Island": Monika nie chce przyjaźnić się z Sylwią! "Nie była wobec mnie szczera"

Kozakiewicz bardzo źle zniosła odrzucenie. Związała się z Pawłem, jednak widzowie i pozostali uczestnicy nie wierzyli, że jest to miłość. Finalnie, para pożegnała się z programem, ale wciąż się ze sobą spotyka! Monika i Paweł są w sobie na zabój zakochani. Choć wcale się na to nie zanosiło...

Celebrytka nie pozostawiła komentarza bez odpowiedzi.

Jak widać, Monice zauroczenie Frankiem, który obecnie nadal spotyka się z Mariettą już dawno minęło. Uczestniczka jest zakochana w Pawle Tyburskim.

Decydując się na związek z Pawłem wyznałam mu, że to ja jestem największą ryzykantką, a to on trzyma ster. Odpowiedział, że nie pozwoli wypaść mi za burtę . Także moi Drodzy informuję... Popłynęliśmy w rejs i żadna góra lodowa nam niestraszna ????????‍♀️ ❤️ - napisała Monika.