Monika Kozakiewicz skomentowała słowa swojej koleżanki z programu "Love Island". Ostatnio w rozmowie z nami, Sylwia Madeńska wyznała, że próbowała pogodzić się z Moniką, jednak ta nie miała na to ochoty, wręcz unikała z nią kontaktu. Przypomnijmy, panie posprzeczały się na planie show, gdzie Madeńska wytypowała koleżankę do opuszczenia programu. Na tamtą chwilę nie dawała jej szans na ułożenie sobie życia u boku Pawła. Dziś, Monika i Paweł tworzą szczęśliwą parę.

Czy Monika naprawdę unika Sylwii i nie zamierza porozmawiać z nią o zaistniałej sytuacji? Zobaczcie, co nam powiedziała!

Program "Love Island. Wyspa miłości" zakończył się już kilka tygodni temu, jednak Monika i Sylwia wciąż żywią do siebie urazę. Uczestniczki pokłóciły się o głosowanie w telewizyjnym show. Suma summarum, Monika odpadła a Sylwia została zwyciężczynią programu. Zapytaliśmy tancerkę, czy próbowała wyjaśnić sytuację z koleżanką. Okazało się, że tak, ale Monika nie chciała z nią rozmawiać. Dlaczego? Kozakiewicz wyjaśniła nam, że nie jest pokłócona z Sylwią, jednak nie będzie się z nią kolegować.

Dodała, że miała okazję spotkać ostatnio Sylwię na imprezie u znajomej. Madeńska tłumaczyła się ze swojej decyzji w programie i przepraszała ją.

Lojalność to wierność. Wierność jest na zabój albo nie ma jej wcale. Dlatego cieszę się, że tak wyszło, bo wiem, że Sylwia nie była wobec mnie szczera i nie zasługiwała na miano przyjaciółki. Wystarczy, ze zawiodłam się na niej raz. oglądając odcinki po wyjściu z programu, byłam w szoku jak bardzo się myliłam co do jej osoby. Nie znam jej tak naprawdę i nigdy nie poznałam. Mam nauczkę, a teraz sorry not sorry- lojalni i prawdziwi ludzie na mnie czekają - zakończyła.