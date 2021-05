"Love Island": Mikołaj Jędruszczak ma nową dziewczynę?! Tymi informacjami zaskoczył fanów!

Rozstanie Mikołaja Jędruszczaka i Sylwii Madeńskiej z " Love Island " było niespodziewane i nic dziwnego, że było szokiem dla ich fanów. Byli kochankowie nie szczędzili sobie mocnych słów po ogłoszeniu zerwania. Wygląda jednak na to, że uczestnik "Love Island" ponownie jest zakochany! Właśnie pokazał zdjęcie z "ukochaną księżniczką", a jego fani są zachwyceni! Nawet Pan się ubrał pod kolor swojej dziewczyny 😁🔥💜 - napisała żartobliwie jedna z fanek! Zobaczcie, dlaczego nowe zdjęcie Mikołaja tak rozczuliło internautów! Zobacz także: "Love Island": Rafał wyznał na Instagramie, że tęskni za Olą. Co Ola na to? "Dziwne, że tak powiedział" Mikołaj Jędruszczak z "ukochaną księżniczką". Kim jest? Czy serce Mikołaja Jędruszczaka jest ponownie zajęte? To pytanie zadają sobie fani uczestnika "Love Island" od jego rozstania z Sylwią Madeńską. Para poznała się na planie pierwszej edycji miłosnego show Polsatu, jednak ich uczucie nie przetrwało próby czasu. Czy Mikołaj Jędruszczak odnalazł nową miłość? Zdecydowanie! Uczestnik właśnie pochwalił się uroczym zdjęciem ze swoją czworonożną przyjaciółką o imieniu Mini! Pieska, który zdobył jego serce nazywa pieszczotliwie "ukochaną księżniczką", co podłapali również jego fani: Pogoda za oknem nas nie rozpieszcza😒 Pojawił się nawet dzisiaj pierwszy śnieg❄️ Dlatego razem z moją ukochaną księżniczką Mini życzymy Wam pogody... ale ducha w tą zimową porę🌤 Chyba sami przyznacie, że nie da się jej nie uwielbiać😍🐶 Internauci i miłośnicy zwierząt nie ukrywają zachwytu nad zdjęciem Mikołaja z czworonogiem: - Dwa Słodziaki 🔥 - Słodziutka księżniczka...