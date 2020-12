"Love Island": Mikołaj imprezuje z inną uczestniczką show, a fani komentują: "Chyba nie jest już z Oliwką"!

Czyżby kryzys w związku uczestników drugiej edycji "Love Island" dopadł również Mikołaja i Oliwię? Niestety, fani bardzo się obawiają, że w ich relacji pojawił się jakiś zgrzyt. Wszystko przez najnowsze zdjęcia, którymi pochwalił się w sieci Mikołaj.

Chłopak ostatnio imprezował z Dominikiem i Miką oraz pewną pięknością z programu, która od niedawna jest już singielką! Czy zatem Oliwia i Mikołaj są dalej razem? Zobaczcie!

"Love Island": Oliwia i Mikołaj mają kryzys?

Związek Oliwii Knapek i Mikołaja Cieśli narodził się na planie drugiej edycji programu "Love Island". Początkowo ich relacja była bardzo burzliwa, a Oliwia nie była zdecydowana, czy chce być z Igorem, czy właśnie z Mikołajem. Ostatecznie problem został rozwiązany, gdy do willi weszła Magda Karwacka. Igor zauroczył się w nowej dziewczynie, a Oliwia postanowiła w końcu dać szansę Mikołajowi.

Po zakończeniu udziału w show telewizji Polsat, para zdecydowała się kontynuować swój związek. Fani bardzo ucieszyli się, że Mikołaj "okiełznał" 19-latkę i wszystko wskazywało na to, że dobrze się dogadują. Jednak od pewnego czasu fani tej pary zaczęli się martwić, czy aby na pewno w ich związku jest wszystko w porządku. Niestety, nowe zdjęcia, które ostatnio opublikował Mikołaj na Instagramie, dodatkowo podkręciły spekulacje internautów.

Mikołaj ostatnio świetnie bawił się z innymi uczestnikami drugiej edycji "Love Island" - Dominikiem, Miką oraz... Olą Kotowską, która trzy tygodnie temu rozstała się z Rafałem! Wygląda jednak na to, że na imprezie nie było Oliwii, a na zdjęciach widać jak Ola przytula się do Mikołaja. To oczywiście dało fanom do myślenia.

- Męski wypad? Hehe... I Ola na doczepkę 🙄🙄🙄 - Mikołaj też chyba już nie jest z Oliwką🤔 - No ale czekaj... gdzie dziewczyna Mikołaja? I czemu Olka się klei do niego? - Gdzie Oliwia? Ja bym na jej miejscu się wkurzyła - A gdzie Oliwia? Nie ma jej z wami? - dopytują fani.

Na ten moment ani Mikołaj, ani Oliwia nie odpowiedzieli na pytania internautów. Czyżby dopadł ich kryzys w związku? A może po prostu Oliwia nie mogła być na imprezie? Tego niestety nie wiadomo. Miejmy jednak nadzieję, że wszystko między nimi jest w jak najlepszym porządku.

Oliwia i Mikołaj postanowili dać sobie szansę i po opuszczeniu "Wyspy Miłości", zdecydowali się kontynuować związek. Fani jednak obawiają się, że ich relacja może teraz przeżywać jakiś kryzys.