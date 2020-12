"Love Island": Ola komentuje rozstanie z Rafałem. Padły gorzkie słowa: "Zostałam wykiwana"

Niedawno dotarła do nas wiadomość o rozstaniu Oli i Rafała - finalistów drugiej edycji programu "Love Island". Informacje o zakończeniu związku jako pierwszy przekazał Rafał, a teraz głos w tej sprawie postanowiła zabrać Ola.

Wygląda na to, że para niestety zakończyła swoją relację w dość nieprzyjemnych okolicznościach. Dziewczyna w swoim oświadczeniu na InstaStory przyznała, że została "wykiwana" przez Rafała. Co takiego się wydarzyło i jakie były powody rozstania? Sprawdźcie szczegóły.

Związek Oli i Rafała z "Love Island" nie przetrwał zbyt długo, bo zaledwie kilka tygodni od zakończenia show. Fani już od jakiegoś czasu podejrzewali, że pomiędzy tą dwójką jest jakiś kryzys. W ubiegłą niedzielę Rafał jako pierwszy zdecydował się wyjawić internautom za pośrednictwem relacji na Instagramie, że jego związek z Olą to już przeszłość.

Tuż po opublikowaniu oświadczenia przez Rafała, Ola napisała swoim fanom, że niedługo doda swoją odpowiedź i ustosunkuje się do całej sytuacji. Tak też się stało. Na instagramowym profilu Oli pojawiła się relacja, w której dziewczyna opowiada o powodach zakończenia związku i okolicznościach rozstania. Okazało się, że byli już partnerzy mieli się spotkać i razem przekazać informacje o rozstaniu, jednak Rafał zdecydował się zrobić to sam.

W dalszej części oświadczenia Ola wyjawiła, że jej relacja z Rafałem nie zakończyła się najlepiej.

Finalistka "Love Island" opowiedziała również, dlaczego razem z Rafałem, podjęli decyzję o zakończeniu związku.

Tak naprawdę cała ta historia przebiegała w ten sposób, że my się strasznie różnimy po programie . W programie nie mogliśmy tego sprawdzić, bo byliśmy zamknięci w "różowej klatce", więc nie dało się sprawdzić, jak dana osoba zachowuje się na różnych płaszczyznach w swoim życiu. Dopiero po programie to wyszło i do siebie nie pasujemy. Mimo wszystko ja jemu życzę jak najlepiej. Życzę, żeby znalazł sobie w końcu dziewczynę, która będzie mu odpowiadała we wszystkich jego aspektach. Nie zrobiliśmy sobie żadnej krzywdy, żeby się tak rozstać - dodała Ola.

Dziewczyna wyjawiła również, od jakiego czasu już nie jest z Rafałem. Odniosła się również do jego zarzutów na temat komercjalizacji związku.

Trzy tygodnie temu podjęliśmy decyzję, że się rozstajemy. [...] Jeszcze się odniosę do komercjalizacji związku, o której powiedział Rafał. No ja o tym wiem, my o tym rozmawialiśmy, że on tak ma, że według niego miłość nie szuka poklasku. Teraz jakieś zarzuty są kierowane od niektórych z Was, że ja mam jakieś parcie na szkło - no nie. Nigdy tak nie było. Ja zawsze mówiłam, że to jest w porządku, jeśli nie chcesz nic dodawać. Jak się widzieliśmy, to nigdy nie namawiałam go do tego, żebyśmy robili coś wbrew jego woli.