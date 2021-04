"Love Island 3": Kłopoty u Stelli i Piotra tuż przed finałem! To początek końca ich związku?

Miniony odcinek "Love Island" znów dostarczył nam wielu emocji! Tym razem byliśmy świadkami kłopotów w związku u Stelli i Piotra. Czy ich relacja to wytrzyma?

Zobacz także: "Love Island 3": Ulubiona para widzów przechodzi do finału!

Love Island 3: Kolejne kłopoty w związku Piotra i Stelli

Podczas śniadania Stella i Piotr nie byli zbyt rozmowni. Wymienili tylko kilka pojedynczych zdań, które zdecydowanie nie miały czułego wydźwięku. Jak się okazało, Stelli śniło się, że Piotr ją zostawił, a to chyba lekko zdenerwowało Piotra. Chłopak nawet postanowił sam poćwiczyć, co zwróciło uwagę pozostałych Wyspiarzy. Panowie podeszli do Piotra i wtedy też Mateusz postanowił zapytać, czy chłopak nie uważa, że Stella się go boi. To pytanie znów sfrustrowało 35-latka.

Ja nie mam do niej pilota. Jestem ukształtowanym człowiekiem, mam 35 lat. [...] Jestem jaki jestem, nikogo nie udawałem - odparł Piotr.

Później Stella i Piotr odbyli szczerą rozmowę. Chłopak stwierdził, że jego zdaniem niestety oddalają się od siebie.

Stella: Co się dzieje? Piotr: Mam jakieś wrażenie, że się od siebie oddalamy i dlatego się martwię Stella: Ale ja nie myślę, że się oddalasz. Tylko jak jesteś dla mnie oschły, jest mi wtedy przykro... Piotr: Mi chodzi o coś innego. Takie komentarze, że Stella się przy Tobie blokuje, że nie jest sobą, bo się Ciebie boi. Ja wiem, że ty chcesz być twarda, ale ty przy mnie tej gardy trzymać nie musisz.

Na szczęście po odbyciu szczerej rozmowy para doszła do porozumienia. Jednak takie zachowania już na samym początku związku raczej nie wróżą nic dobrego... Myślicie, że Stella i Piotr mimo tego będą razem po programie?