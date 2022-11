"Love Island": Magda powiększyła usta i wyznaje: "byłam przerażona". Co się stało?

Ola Tomala, pomimo iż nie wygrała 4. edycji "Love Island", to występ w miłosnym show z udziałem atrakcyjnych singli, walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, dodał jej nie tylko więcej pewności siebie, ale zapewnił niezapomniane wspomnienia, masę nowych przyjaciół oraz ogromną popularność. Dziś byłą telewizyjną partnerkę Dawida na Instagramie śledzi ponad 40 tys. osób, a ta liczba stale rośnie. To tam piękna blondynka dzieli się z fanami nie tylko swoimi refleksjami dotyczącymi udziału w programie, makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, ale też urywkami swojej codzienności. Tym razem była uczestniczka "Love Island" postanowiła jednak otworzyć się na temat chirurgicznej ingerencji w swój wygląd, o której wspominała nawet w miłosnym show Polsatu. Jak Ola wyglądała przed operacją plastyczną nosa i zabiegami? Zobacz także: "Love Island 3" Laura pokazała, jak zmieniła się od występu w miłosnym show "schudłam 8 kg" "Love Island 4": jak Ola wyglądała przed operacją plastyczną i zabiegami? Kiedy czwarta edycja "Love Island" dobiegła końca, fani show zamienili telewizyjne odbiorniki na ekrany telefonów, by w dalszym ciągu śledzić losy swoich ulubieńców za pomocą mediów społecznościowych. Co więcej, u niektórych bohaterów programu dzieje się naprawdę sporo! Magda i Wiktor już planują imiona dla swoich dzieci , miłość Pauliny i Andrzeja kwitnie , a u Aleksandry i Adriana robi się naprawdę poważnie! Co słychać u pozostałych par? Wiemy już, że Bruno i Monika rozstali się , a Ola i Dawid, choć byli w programie bardzo blisko, teraz rzadko się spotykają i wszystko wskazuje na to, że łączą ich już tylko przyjacielskie relacje. Atrakcyjna blondynka stawia teraz na...