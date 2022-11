Choć czwarta edycji uwielbianego show Polsatu - "Love Island" - dobiegła końca, jej uczestnicy wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jednym z przystojniaków, który budził w widzach ogromne emocje, był Arek. Nieudana relacja z Andzią, czy porzucenie Aleksandy po powrocie z Casa Amor pod rękę z nową uczestniczką - Laurą, były szeroko komentowane przez fanów Wyspy Miłości, którzy do dziś obserwują miłosne poczynania Arka. W tej kwestii u uczestnika "Love Island 4" naprawdę sporo się dzieje, bo chłopak jest szczęśliwie zakochany. Co więcej, swoją wybrankę zna od wielu lat, a w sieci pojawiły się plotki, że był w związku już idąc do programu! Faktycznie tak było? Para postanowiła wszystko wyjaśnić. Arek poszedł do "Love Island 4" będąc w związku? Kiedy w czwartej edycji "Love Island" Arek poznał Andzię, nie krył swojego zauroczenia - niestety, dziewczyna nie była w stanie odwzajemnić uczuć chłopaka, a ten nie krył rozpaczy, kiedy ich relacja rozpadła się na dobre. Widzowie byli pewni, że serce Arka zostało załatane po tym, kiedy w programie pojawiła się Aleksandra, cóż - niespodziewanie, podczas pobytu z Casa Amor przystojniak zainteresował się nową uczestniczką, Laurą, z którą postanowił wrócić do willi. Co więcej, w rozmowach Arka z pozostałymi uczestnikami, wciąż wracał temat jego byłej dziewczyny, która była dla niego chodzącym ideałem i z którą obecnie jest! Czyżby ich uczucie kiełkowało już kiedy chłopak przygotowywał się do udziału w programie? Odkąd Arek pokazał swoją partnerkę , o której tak często mówił w show, fani nie przestają zasypywać ich pytaniami dotyczącymi wspólnej przyszłości, ale również przeszłości. Jak się okazuje znają się naprawdę długo! - W styczniu minie 8 lat odkąd...