"Love Island": Magda pokazała się w ultrakrótkiej fryzurze! Aż trudno ją rozpoznać. Co na to Igor?

W 4. edycji "Love Island" co chwila dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji. Tym razem na widzów czeka miła niespodzianka, bo jak się właśnie okazało, hiszpańską willę odwiedziła para z drugiej edycji! To ulubieńcy widzów - Magda i Igor! Ostatnio para, której miłość zaczęła się właśnie dzięki programowi "Love Island" spotkała się w Hiszpanii z prowadzącą program Karoliną Gilon. Co dokładnie będą robić? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Love Island": Ola zaliczyła ostrą kłótnię z Szymonem! "Nie będzie mnie robił w wała" "Love Island 4": Do willi wejdą uczestnicy 2. edycji? W willi "Love Island 4" na razie jest więcej zgrzytów, niż miłości. Do tej pory jedyną stabilną parą wydają się być Wiktor i Magda, a za nami przecież już połowa sezonu! Wygląda na to, że w tej odsłonie show uczestnikom znacznie trudniej jest ulokować uczucia... W poprzednich edycjach uczucia pomiędzy uczestnikami pojawiały się niemal od razu. Fani "Love Island" na pewno dobrze pamiętają drugą odsłonę show, kiedy do willi weszła piękna Magda Karwacka, a panowie oszaleli na jej widok. Serce modelki ostatecznie skradł Igor Łubkowski, a ich szczęśliwy związek trwa do dziś! Bez wątpienia to świetny przykład, że da się znaleźć miłość w "Love Island". Zobacz także: "Love Island": Waleria i Piotrek wrócili do siebie? W sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia! Jak się właśnie okazało, Magdę Karwacką i Igora Łubkowskiego najprawdopodobniej znów zobaczymy w wilii! Na instagramowym profilu programu "Love Island" pojawił się filmik z udziałem tej pary. Magda i Igor są właśnie w Hiszpanii i świętują swoją...