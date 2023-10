Już lada moment dowiemy się, która para wygra 8. edycję "Love Island". Kiedy wszyscy w napięciu czekają na wyniki wielkiego finału show, nam udało się porozmawiać z Lori - uczestniczką, która niedawno opuściła "Wyspę Miłości". Lori zdobyła ogromną sympatię fanów i z pewnością jeszcze wiele razy o niej usłyszmy.

Podczas rozmowy z Lori poruszyliśmy wiele tematów, w tym również pewien wątek muzyczny. Jak bowiem wiadomo, gościem specjalnym 8. edycji "Love Island" była Blanka Stajkow, która wykonała dla uczestników show swoje wielkie hity. Jak jej występ oceniła Lori, która także jest związana z muzyką?

Lori o występie Blanki w "Love Island 8"

W rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim, Lori przyznała wprost, że uważa Blankę za sympatyczną osobę. Była uczestniczka "Love Island" dała jednak do zrozumienia, że mimo całej tej sympatii, nie do końca podobają się jej umiejętności wokalne Blanki. Na pytanie, czy występ Blanki w "Love Island" przypadł jej do gustu, Lori odpowiedziała:

- Tak, (Blanka - przyp. red.) bardzo ładnie tańczy - przyznała ironicznie Lori z "Love Island" i dodała - Blanka jest dla mnie bardzo sympatyczną osobą, ale uważam, że w byciu wokalistą należy również umieć śpiewać - podsumowała uczestniczka "Wyspy miłości".

