To koniec dla Beaty i Damiana - to oni odpadli z "Love Island" w ostatnim odcinku. Widzowie nie zaufali im i odesłali ich do domu tuż przed finałem, który odbędzie się w najbliższą niedzielę.

Widzowie jednak wyczuli, że coś jest nie tak - powiedziała Karolina Gilon podczas ogłoszenia werdyktu.

Jak na decyzję widzów zareagowali Beata i Damian? O dziwo, bardzo spokojnie! Beata nawet dodała, że wolałaby odpaść wcześniej.

Mamy wrażenie, że rozwinie się przyjaźń między nami. Ale czy coś więcej? Raczej nie - powiedział Damian po wyjściu z domu.

Oznacza to, że w finale zostały już tylko trzy pary.

Kiedy finał "Love Island. Wyspa miłości"?

Przypomnijmy, że wielki finał "Love Island" zbliża się wielkimi krokami. "Love Island. Wyspa miłości" zakończy się finałem, podczas którego najbardziej lubiana para otrzyma główną nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Jest więc o co walczyć, a jak się okazuje, czasu jest niewiele!

Karolina Gilon zdradziła bowiem, że "Love Island. Wyspa miłości" zakończy się w niedzielę, 13 października i właśnie wtedy poznamy finalistów!