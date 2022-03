"Love Island" Kamila ostro o ataku dziewczyn na Julię: "Biedna Julka, a one we trzy..."

"Love Island 5" z pewnością jest zupełnie inne niż wszystkie dotychczasowe edycje. Program jest niezwykle dynamiczny. Na wyspie miłości nie ma czasu, by czekać na znalezienie uczucia, co chwilę przychodzi ktoś nowy, a więc ktoś musi odpaść... Ostatnie tygodnie pokazały, że jedną z najbardziej charakternych osób, będących w centrum uwagi jest Ania. Uczestniczka była punktem zapalnym pierwszej "aferki" na wyspie miłości. Kamila, która dziś komentuje te wydarzenia z Polski, nie kryje swojej dezaprobaty.

"Love Island 5" Kamila krytykuje dziewczyny za to, że napadły na Julkę! To był spisek?

Kamila w programie nie mogła znaleźć miłości. Gdy stworzyła parę z Włodkiem, była już pewna, że ma z kim budować relację. Niestety, Oliwia i Julka zorganizowały aranżowaną randkę Włodka z Anią i w ten sposób przekreśliły ewentualną parę Włodka z Kamilą. Kamila zresztą zdążyła już przyznać fanom, że "smutno, że dziewczyny zrobiły taką intrygę". Odkąd uczestniczka wróciła do Polski, internauci zadają jej wciąż pytania o pobyt na wyspie, o prawdziwe relacje między uczestnikami, kto udaje, a kto nie? Kto ma szansę, a kto nie? I najważniejsze, co Kamila myśli o komentowanej szeroko przez widzów "aferce" między dziewczynami.

- Czy dziewczyny słuszne naskoczyły na Julkę? - zapytała jednak z fanek podczas "live" Kamili na Instagramie. - No nie, to znaczy nie wiem, czy słusznie… Nie no niesłusznie, no gdzie, bez sensu, takie niepotrzebne. No ale tam lubią się dziać takie niepotrzebne akcje - komentowała, nieco wymijająco Kamila. Dopiero później zdecydowała się przyznać, co naprawdę o tym myśli.

Fani postanowili jeszcze odnieść się do tej kłótni, którą przecież sprowokowała Ania. Przypomnijmy, że to właśnie czarnowłosa uczestniczka przyznała, powołując się na słowa Radka, iż Julia miała przyznać w rozmowie z nim, że zależy jej jedynie na sławie w tym programie i chce się utrzymać "za wszelką cenę". Julia zaprzeczyła tym słowom w programie. Po stronie uczestniczki stanął także sam Radek, który odniósł się do tego na swoim Instagramie, zaprzeczając, by kiedykolwiek mówił Ani podobne rzeczy o Julii. Jak się okazuje wypowiedź Radka widziała także Kamila i to zachęciło ją do ostrzejszej oceny zachowania dziewczyn:

- Radek dzisiaj dodał na profil, że nic takiego nie było, Anka to wymyśliła, żeby zbliżyć Kubę i swoją Roksi - napisała jedna z fanek. - No kurde, ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tym, co tam się dzieje, bo nie ma mnie tam, ale no fakt faktem nie wygląda to dobrze, jak dziewczyny naskoczyły na druga dziewczynę. Jak to w ogóle wyglądało, że biedna Jula, a one we trzy… no nie, Boże masakra - przyznała nie kryjąc krytyki Kamila.

Julia jak na razie pogodziła się z Anią, ale niesmak pozostał. Dziewczyny zdecydowały się żyć w zgodzie, choć nie pałają do siebie sympatią. Teraz jednak będą musiały się zjednoczyć. Do programu weszły trzy nowe uczestniczki, które zatrzęsły wyspą miłości w posadach. Po minach dziewczyn widać wyraźnie, że nie czują się pewnie w tej sytuacji. Dawne konflikty i wzajemne oskarżenia przestały mieć już znaczenie, bo może się okazać, że w starciu z nowymi, dziewczyny po prostu odpadną.

