"Love Island 3": Marcin zrezygnował z udziału w show, Maciek wyeliminował Zerę! Nie mogła powstrzymać łez!

Choć to mieszkańcy wyspy miłości mieli podjąć decyzję o tym, z kim tym razem się pożegnają, w "Love Island 3" doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Jeden z uczestników dobrowolnie postanowił opuścić program i szukać uczuć poza kamerami. To pociągnęło za sobą konsekwencje, których nikt się nie spodziewał. Kiedy doszło do przeparowania, miała miejsce kolejna niespodzianka. Choć pomiędzy tą parą od początku była chemia, koniec końców on wybrał inną, czym doprowadził do łez nawet Karolinę Gilion! Kto posunął się do takiego kroku? Nawet pozostali uczestnicy nie mogli w to uwierzyć.

"Love Island 3": Uczestnik zrezygnował z programu! Kogo wybrał Maciek?

Ten krąg ognia przyniósł o wiele więcej emocji, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Kiedy Karolina Gilon ogłosiła, że decyzją widzów immunitet miłości otrzymali Waleria i Piotr, a uczestnicy muszą wybrać która z par pożegna się z programem, nieoczekiwanie przerwał im Marcin, który postanowił zrezygnować z dalszego udziału!

Karolino, mówisz, ze tutaj przyjeżdża się, by szukać miłości. Ja czuję, że tej miłości nie znajdę, dlatego chcę zrezygnować z programu - wyznał.

Jak się okazuje, Marcin doszedł do wniosku, że w programie pokazał wystarczającą próbę sił i nie ma wątpliwości, że jego druga połówka czeka na niego poza wyspą miłości. Uczestnicy nie kryli zdziwienia, jednak jego decyzja była ostateczna. Tym samym Angela niespodziewanie została singielką, a Karolina Gilon ogłosiła, że pora na przeprowanie. Choć wybory mężczyzn wszystkim wydały się oczywiste, nigdy nie mogliśmy bardziej się pomylić. Jeszcze przed chwilą samotna Angela trafiła pod ramiona Arsena, który wcześniej był z Anią, Piotrek oczywiście stworzył parę z Walerią, Piotr ze Stellą, a Mateusz z Caroline, natomiast Maciek wybrał uczestniczkę, która, jak sam wyjaśnił: jest miła, uśmiechnięta, piękna i zabójczo inteligenta i lubię ją zaskakiwać, a nieoczekiwanie okazała się nią nie Zera, a Ania!

Szkoda było to ciągnąć - powiedział niewzruszony do Zery.

Decyzja Maćka wprawiła uczestników w prawdziwe osłupienie. Zera nie była w stanie powstrzymać łez, a z wyboru uczestnika nie była zadowolona nawet sama Ania. Emocje były tak ogromne, że łzy pojawiły się również w oczach Karoliny Gilon. Wychodzi na to, że nikt nie był gotowy na taki obrót spraw.

Zależało mi, żeby Ania tutaj była. Bardzo szanuje to, jak Ania do tego podeszła. Była najszczerszą osobą tutaj, bardzo się z nią zżyłam - mówiła zapłakana Zera. - Jestem naiwna - dodała odchodząc z programu.

Choć to nie pierwszy raz, kiedy Maciek postanowił wrócić w ramiona Ani, wygląda na to, że ta nie ma zamiaru wybaczyć mu tego, co zrobił. Kiedy uczestnicy opuścili krąg ognia, ten postanowił zabrać ją na rozmowę. Okazało się jednak, że przeszła ona zupełnie nie po jego myśli.

- Jestem na Ciebie okropnie wściekła. - Co o mnie myślisz? - Że to było bardzo egoistyczne co zrobiłeś. Ze się bawisz nami. Zerą, mną, naszymi uczuciami. Nie wiem, co tobą kierowało, dlaczego podjąłeś taką a nie inną decyzję. Przecież nawet ze sobą nie rozmawialiśmy przez ostatnie dni, przecież zakończyliśmy tę relację. Czego Ty oczekujesz? - Jesteś na tylko inteligenta, że sobie to poukładasz - Co sobie poukładam? Może ja nie chce niczego układać, może ja nie chcę być z Tobą w parze. Wziąłeś to pod uwagę? Myślisz, że wybierzesz mnie i będzie cudownie, że między nami będzie się cudownie układało? Nie będzie. Mam dość.

Ostatecznie Ania wybaczyła Maćkowi i go przytuliła? Czy jednak może czuć się bezpiecznie? Wygląda na to, że Maciek będzie musiał ulokować swoje uczucia gdzie indziej, tylko gdzie? Cóż, okazuje się, że może być to o wiele łatwiejsze, niż moglibyśmy się spodziewać. W trzeciej edycji "Love Island" po raz pierwszy będzie miało miejsce Casa Amor, a panowie poznają pięć nowych uczestniczek, o których my już teraz wiemy wszystko! Która z par nie przetrwa tego egzaminu uczuć? Jedno jest pewne, dzisiejsze emocje to zaledwie namiastka tego, co czeka nas w kolejnych dniach.

Zobacz także: Love Island": Internauci coraz bardziej zszokowani zachowaniem Piotra! "Jakim on tonem do niej mówi"

Marcin zrezygnował w udziału w programie, a Maciek postanowił porzucić Zerę dla Ani.

Mat. prasowe

Choć ta dwójka wydawała się dobrana idealnie, okazuje się, że to Ania miała szczególne miejsce w sercu swojej byłej pary. Czy jednak wybaczy mu jego wcześniejsze zachowanie?