"Love Island": Szokujące przeparowanie! Angela rozbiła najmocniejszą z par. Widzowie jej tego nie wybaczą

Trzecia edycja "Love Island" dostarcza ogromu emocji nie tylko widzom, ale przede wszystkim jej uczestnikom! Jeżeli ktokolwiek sądził, że to w przedostatnim odcinku wydarzyło się naprawdę sporo, niech lepiej usiądzie. W programie pojawiła się nowa uczestniczka i to ona musiała przekazać przykrą wiadomość. Z Wyspą Miłości musiał pożegnać się Daniel czy Maciek? To jednak nie wszystko. Angela postanowiła rozbić jedną z najmocniejszych par, a tego widzowie raczej jej nie wybaczą!

Przeparowanie w "Love Island". Kogo wybrała Angela?

Angela nie przyniosła uczestnikom dobrych wieści. Na samym początku nowa islanderka musiała przekazać, kto tym razem pożegna się z programem. Tym samym w wyniku głosowania widzów, z show musiał odejść Daniel i choć od samego początku miał problemy, by odnaleźć miłość na wyspie, uczestnicy nie kryli smutku.

Za to Angela zrobiła duże wrażenie! Panowie dosłownie oszaleli na jej punkcie, a dziewczyny... z zazdrości. Jak się okazuje, wszystkie poczuły zagrożenie, a nowej uczestniczce w oko wpadł szczególnie Mateusz, który tworzy zgodną i szczęśliwą parą z Caroline. Choć przylepiono mu łatkę "psa na baby", Mati grzecznie trzymał się swojej partnerki i raczej unikał nowej uczestniczki. Nie oznacza to jednak, że ta postanowiła tak łatwo odpuścić. Angela zabrała się za badanie gruntu i odbyła rozmowy ze wszystkimi panami. Wtedy nad willą niespodziewanie pojawiły się ciemne chmury w postaci Karoliny Gilon.

Nie od dziś wiadomo, że kiedy odwiedza willę, u uczestników pojawia się nie tylko uśmiech, ale i gęsia skórka. Karolina Gilon postanowiła rozpocząć przeparowanie, a jako pierwsze głos mogła zabrać właśnie Angela. Nowa uczestniczka zdecydowanie nie boi się wyzwań, bo postanowiła rozbić jedną z najmocniejszych par i odbiła Mateusza Caroline! Co więcej, w szoku był nawet sam Mateusz!

A co z resztą? Ania ponownie zeszła się z Maćkiem, Waleria sparowała się z Piotrkiem, Ola z Jerrym, Stella z Piotrem, a Aleksandra z Dawidem! Na Wyspie Miłości atmosfera robi się coraz gorętsza i aż strach pomyśleć, co przyniosą kolejne dni...

Angela namieszała i to chyba aż za bardzo! Nowa uczestniczka postanowiła odbić Caroline Mateusza. Czy ten pozostanie wierny swojej "starej parze", czy może to jego obecna partnerka skutecznie zawróci mu w głowie?

Mat. prasowe

Decyzją widzów z programem pożegnał się Daniel, który od początku nie mógł znaleźć miłości. Na początku chłopak sparował się z Natashą, co nie było zbyt dobrym posunięciem.

Mat. prasowe

Wychodzi na to, że póki co z obrotu spraw może cieszyć się tylko Maciek, a jego znajomość z Anią dostaje coraz większych rumieńców.