"Love Island": Kiedy finał 6. edycji? Karolina Gilon zdradziła dokładną datę! 

Wielki finał programu "Love Island" zbliża się wielkimi krokami. Po 6 tygodniach dowiemy się, która para wygra drugą edycję miłosnego show. Na ten moment w grze pozostały jeszcze cztery pary - Oliwia i Mikołaj, Ola i Rafał, Julia i Dominik oraz Magda i Igor, jednak do finału dojdą jedynie trzy. Wielkich zwycięzców wybiorą oczywiście widzowie, za pośrednictwem głosowania. Kiedy zatem zostanie wyemitowany ostatni odcinek show? Zobaczcie! Zobacz także: Kto wygra drugą edycję programu "Love Island"? Zagłosuj na swoją ulubioną parę w naszym plebiscycie! "Love Island 2": Kiedy finał show? To już ostatnie chwile uczestników na "Wyspie miłości" Druga edycja programu "Love Island" wystartowała pod koniec sierpnia 2020 roku i dostarczyła nam wielu emocji. Po raz kolejny uczestnicy show zameldowali się w hiszpańskiej willi, aby odnaleźć miłość swojego życia. Byliśmy świadkami pięknych miłosnych wyznań, ale również kłótni i zgrzytów. Pary, które pozostały w grze wyglądają na bardzo zgrane, ale zwyciężyć może jednak tylko jedna z nich. Do grona faworytów niewątpliwie należą Julia i Dominik! Widzowie bardzo ich polubili i na ten moment to właśnie oni są stawiani przez fanów show jako pretendenci do głównej wygranej. - Wygra Julka z Dominikiem - Najbardziej szczera relacja jest pomiędzy Julią a Dominikiem - Julia i Dominik wygrają 😍😍 - Julia i Dominik 1 - para która stworzyła prawdziwy związek powinni wygrać pasują do siebie💞🔥 - Wygrać powinni Julia i Dominik - piszą fani. Kiedy zatem zostanie wyemitowany ostatni odcinek programu "Love Island 2" i dowiemy się, kto zwycięży? Finał show zaplanowany jest na 9. października, na...