"Love Island": Internauci obwiniają Olę za rozstanie z Julii i Dominika?! "Koleżanka namieszała ci w głowie"

Dominik Grot i Julia Nowakowska z "Love Island" poinformowali swoich fanów o rozstaniu. Ci już wcześniej domyślali się, że pomiędzy tą parą mogą być jakieś zgrzyty. Dominik i Julia nie chcieli mówić o konkretach ale wygląda na to, że życie poza luksusową willą zweryfikowało ich priorytety i postanowili zakończyć swój związek:

Całe to doświadczenie było jednym z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu - a najtrudniejszą częścią było przystosowanie się do prawdziwego życia i rozwój poprzez próby prawdziwej miłości w świetle reflektorów i mediów - napisała Julia

Pod informacją o rozstaniu pojawiło się sporo komentarzy od fanów. Wielu z nich obwinia Olę o wpłynięcie na decyzję Julii o rozstaniu z Dominikiem!

Julia Nowakowska i Dominik Grot to zwycięzcy drugiej edycji "Love Island". Obserwując ich relacje rozwijającą się pod czujnym okiem kamer, trudno było przewidzieć, że ich związek skończy się tak szybko. W końcu oni jako nieliczni nie wdawali się w żadne konflikty, a ich relacja była tak urocza, że szybko zaczęli być nazywani słodziakami. W finale również bezkonkurencyjnie pokonali Magdę i Igora, zdobywając główną nagrodę w programie.

Wielu fanów jednak nie jest zaskoczonych takim obrotem spraw. Uważają, że Dominik nie pasował do Julii, a z komentarzy można wywnioskować, że to właśnie ją obwiniają za rozpad związku:

- Pocieszajki na priv za 3..2..1.. 😂😂 a tak serio Dominiś głowa do góry, cały rok przed Tobą 💪🖤 - Bardzo mi przykro.. Jesteś wspaniałym kompanem życia i mężczyzną, oby szczęście Cię spotkało, trzymaj się 🤗 - Życzę szczęścia ona nie zasługuje na Ciebie w ogóle 😊 powodzenia - Po rozstaniu Julia taka szczęśliwa? 😂😂 Żal mi jej... Znajdziesz kogoś wartościowego! - Szkoda Ciebie Dominik, bo widać było, że się zaangażowałeś, co innego Julia, obie z Ola siebie warte podejrzewałam od dawna... Nie moja sprawa... ale ona szczęśliwa lata po hotelach... z Olą... a Ola singielka... wiec wiadomo... kariera najważniejsza😁😁😁 - Wiadome było, że tak będzie ! Ona szuka sponsora, a nie normalnego chłopaka. Szczęścia Domin

Niektórzy twierdzą, że Julce namieszała w głowie Ola, koleżanka z drugiej edycji "Love Island", z którą Julka ostatnio spędza dość sporo czasu:

- Nie wyglądasz na smutną z tego powodu . chyba koleżanka namieszała za bardzo w głowie .

- Jakos po rozstaniu jesteś jeszcze bardziej szczęśliwa! Przyjaciółka Ola maczała palce, bo jak Ty możesz być zajęta, skoro jej i Rafałowi nie wyszło! Nom stop u Was przesiadywała, zero prywatności!! Dominik super facet, z klasą!! Julka imprezowiczka...! Świetnie bawiła się na urodzinach i jakoś nie było Ci smutno z tego powodu....

- okladnie razem z Olcia najwazniejsze sie wdzieczyc do telefonu I reklamy. Takie sa teraz wartosci !

- Julka, Julka, wiadomo różnie to w życiu . Ale też uważaj na fałszywych "przyjaciół" bo aż uszy bolą jak Ola się ciebie pyta kto jest Twoja najlepsza przyjaciółka. Omg serio?. Widać że chce się wkupic w Twoje towarzystwo. Ściskam!