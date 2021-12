"Love Island": Edyta i Dominik są parą!? Uczestnik 4. edycji pokazał wyjątkowe zdjęcie!

Dominik Grot podsumował swój udział w " Love Island ". W programie udało mu się spotkać kobietę, z którą połączyła go piękne uczucie. Wypowiedział się o Julii we wzruszający sposób: Będąc tam nie tylko przeżyłem niezapomniane chwile i poznałem wspaniałych ludzi ale przede wszystkim spotkałem Julię, dziewczynę, która otworzyła mnie i moje serce. Właśnie mija tydzień odkąd Julia i Dominik wrócili ze słonecznej Hiszpanii. Emocje nieco opadły, więc przyszedł również czas na podsumowania. Co napisał zwycięzca "Love Island"? Zobacz także: "Love Island": Julia Nowakowska komentuje wygraną w show! Jak ocenia pierwsze dni z Dominikiem poza luksusową willą? Dominik Grot podsumowuje udział w "Love Island" Uczucie Dominika i Julii rodziło się na oczach tysięcy widzów. Po powrocie do Polski przyszedł czas na wzruszające podsumowania zarówno ze strony Julii jak i jej partnera. Zwyciężczyni "Love Island" w podziękowaniach za wsparcie, zawarła kilka ważnych słów na temat Dominika: @loveislandpoland dzięki Wam znalazłam swoją idealna drugą połówkę . Oboje jesteśmy wdzięczni za możliwość przeżycia wspaniałej przygody (...) Nie możemy się doczekać co będzie dalej. Dominik nie był dłużny ukochanej. Decyzja o zgłoszeniu się do programu poskutkowała tym, że poznał kobietę swojego życia: Czas podsumować chwile spędzone w @loveislandwyspamilosci. Był to miesiąc, który zapadnie mi w pamięci na całe życie. Emocje, które towarzyszyły mi przez ten cały okres ciężko ubrać w słowa. Przyjechałem na wyspę miłości z zamiarem przeżycia przygody. Będąc tam nie tylko przeżyłem niezapomniane chwile i poznałem wspaniałych ludzi ale przede wszystkim...