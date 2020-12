"Love Island": Oliwia potwierdziła kryzys z Mikołajem? Fani martwili się, że nie są już razem. Wiadomo, jaka jest prawda! 

Druga edycja programu "Love Island" dostarczyła nam wielu emocji. Jedną z par, która zagwarantowała nam wiele zwrotów akcji, była Oliwia i Mikołaj. Jakiś czas temu fani obawiali się, że w związku tej dwójki pojawił się jakiś kryzys. Teraz Oliwia w programie "Love Island - Pikanteria" postanowiła opowiedzieć więcej szczegółów na temat jej relacji z Mikołajem. Znamy więc odpowiedź na najważniejsze pytanie - czy są dalej razem! Zobaczcie!

Zobacz także: "Love Island": Mikołaj imprezuje z inną uczestniczką show, a fani komentują: "Chyba nie jest już z Oliwką"!

Związek Oliwii Knapek i Mikołaja Cieśli utworzył się na planie drugiej edycji programu "Love Island". Każdy fan show na pewno doskonale pamięta, że początkowo ich relacja była bardzo burzliwa - Oliwia nie była zdecydowana, czy chce być z Igorem, czy właśnie z Mikołajem. Ostatecznie problem dziewczyny dotyczący wyboru partnera został rozwiązany, gdy do willi weszła Magda Karwacka. Igor zauroczył się w nowej uczestniczce, a Oliwia postanowiła w końcu dać szansę Mikołajowi.

Po zakończeniu udziału w show telewizji Polsat, para zdecydowała się kontynuować swój związek, jednak ostatnio fani zaczęli niepokoić się, że Oliwia i Mikołaj nie wrzucają wspólnych zdjęć do mediów społecznościowych i nie pokazują się na instagramowych relacjach. Emocje dodatkowo podgrzały zdjęcia Mikołaja, który wrzucił do sieci fotki ze spotkania z przyjaciółmi z programu. Zabrakło na nich Oliwii, a blisko Mikołaja była zaś... Ola Kotowska!

- Mikołaj też chyba już nie jest z Oliwką🤔 - No ale czekaj... gdzie dziewczyna Mikołaja? I czemu Olka się klei do niego? - Gdzie Oliwia? Ja bym na jej miejscu się wkurzyła - A gdzie Oliwia? Nie ma jej z wami? - pojawiły się wówczas komentarze.

Ale dzięki udziałowi Oliwii w programie "Love Island - Pikanteria", który możecie oglądać na Ipli, wszystkie wątpliwości fanów zostały rozwiane! Dziewczyna przyznała, że dalej tworzy szczęśliwy związek z Mikołajem i między nimi pojawiła się już... miłość!

Jest całkiem, całkiem dobrze! Dużo lepiej, niż było na "Wyspie". Tak naprawdę, to my się musimy dotrzeć i będziemy się docierać, bo zaczęliśmy etap na "Wyspie" po prostu od tych cięższych chwil, nie tak jak inni, że było słodko i kolorowo. U nas było wręcz przeciwnie, ale to chyba zwiastuje dłuższy związek przez to, że na początku były takie zgrzyty i jest sto razy lepiej. [...] Mikołaj jest wszystkim - przyjacielem, dobrym partnerem i miłością - powiedziała Oliwia w rozmowie z Karoliną Gilon.