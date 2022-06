"Love Island" Armando nie jest zazdrosny o Aleksandrę? "Po to o siebie dba, żeby faceci zwracali uwagę"

Mimo że od ich powrotu z "Love Island" minęło już ponad pół roku, Aleksandra i Adrian wciąż są zakochani i z radością patrzą w przyszłość. Para cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów, którzy pilnie śledzą ich losy. Internauci są pewni, że tych dwoje jest sobie przeznaczonych, a ta relacja zostanie uczczona romantycznym ślubem. Czy to możliwe, że Ola już musi myśleć o ślubnej sukni? Jest odpowiedź! "Love Island": Aleksandra i Adrian odpowiedzieli na pytania fanów o ślub! Aleksandra i Adrian są zdecydowanie jedną z najbardziej lubianych par widzów. Zakochani cieszą się rzeszą fanów nie tylko dlatego, że internauci chcą wiedzieć, czy ich związek przetrwał, ale dlatego, że Aleksandra i Adrian uwielbiają rozśmieszać swoich obserwatorów i żartować ze swojej wspólnej codzienności. Para dość szybko zamieszkała razem, a Armando nie miał żadnego kłopotu z tym, by przenieść się do innego miasta i rozpocząć swoje życie w pięknym Wrocławiu. Po kilku miesiącach oboje zdecydowali, że przeniosą się z mieszkania Oli do większej przestrzeni. Nic więc dziwnego, że fani są pewni, że ich ulubiona para może planować swoją przyszłość na poważnie. Fani postanowili więc zapytać o to Olę o ślub z Adrianem! Co odpowiedziała? - A myślicie o założeniu rodziny, ślubie? Ola pięknie wyglądałabyś w sukni - dopytała jedna z fanek. - O to chyba najwięcej pytań. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość - odpowiedziała Ola. Zobacz także: "Love Island 4": Paulina szczerze o zdradzie: "Przechodziłam przez to" Co prawda Aleksandra nie odpowiedziała jednoznacznie o swoich planach, ale także im nie zaprzeczyła! Z "Love Island" wiemy, że zarówno Ola jak i Adrian chcieliby kiedyś założyć rodzinę. Trudno jednak spodziewać...