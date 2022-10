"Love Island 6": Sara pokazała swoje zdjęcie przed zrzuceniem kilogramów i operacją nosa! Poznalibyście?

Sara z "Love Island 6" przez wielu fanów została okrzyknięta jako najpiękniejsza uczestniczka w historii programu. Ten tytuł wcale nas nie dziwi - Sara to naprawdę przepiękna kobieta! Jak się jednak okazało, kilka lat temu Sara wyglądała nieco inaczej. Choć zawsze była piękna, to jednak w pewnym momencie postanowiła w sobie coś zmienić. Sara zgubiła trochę kilogramów, a także przeszła operację nosa. Zobaczcie jej metamorfozę.

Sara na "Wyspie Miłości" niestety nie znalazła wymarzonego partnera. Jak bowiem wiadomo, Sara z "Love Island" rozstała się z Kamilem chwilę po powrocie z Hiszpanii. Udział w programie przyniósł jednak Sarze sporą popularność - jej profil na Instagramie śledzi już prawie 90 tys. internautów. Uczestniczka 6. edycji "Love Island" jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych i ostatnio postanowiła pokazać fanom swoje zdjęcie sprzed 9 lat. Trzeba przyznać, że Sara bardzo się zmieniła - dużo schudła, a także poddała się operacji nosa. Zobaczcie porównanie, którym pochwaliła się sama Sara!

Instagram/Saraciula

Sara z "Love Island" postanowiła również opowiedzieć swoim fanom, jak udało jej się zrzucić kilogramy.

- Próbowałam mnóstwo razy, głodziłam się, ale po kilku dniach miałam napady głodu i jadłam wszystko, co wpadło mi w rękę. Wszystko zawdzięczam jednej osobie, która się kiedyś pojawiła w moim życiu. Poznałam kogoś, kto startował w zawodach kulturystycznych, rozpisywał diety i plany treningowe. Pokazał mi, że można jeść bardzo smacznie i zdrowo. Zaczęłam chodzić na siłownię, co prawda dieta zrobiła największą robotę, ale treningi na pewno też miały wpływ. Liczyłam dokładnie kalorie, robiłam sobie pudełka do pracy, wracałam o 20:00 do domu, robiłam 5 posiłków na kolejny dzień. [...] Nawet nie wiem kiedy schudłam pierwsze 5 kg. [...] Jakiś czas później wyjechałam do Belgii, znowu wróciłam do zdrowego odżywiania i zeszło mi kolejne 5 kg, a pozostałe kilogramy zrzuciłam przez stres, ponieważ wtedy przestaję jeść. Tak naprawdę ta moja waga się teraz waha 57-59 kg - napisała Sara.