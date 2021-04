Angela Dańczak, biorąc udział w 3. edycji "Love Island", zauroczyła się w przystojnym Arsenie. Po opuszczeniu show para nie zamierzała kończyć swojej relacji, a wręcz przeciwnie - zaczęła pielęgnować swoje uczucie jeszcze bardziej. Czy to jednak się zmieni po tym, co ostatnio zobaczyła Angela? Dziewczyna opublikowała na InstaSory relację, na której widzimy, jak Arsen całuje się z inną kobietą! Jak na to zareagowała? Zobaczcie sami!

"Love Island": Angela zareagowała na pocałunek Arsena z inną dziewczyną

Angela i Arsen to jedna z najbardziej lubianych par 3. edycji programu "Love Island". Widzowie pokładają w ich związku ogromne nadzieje i wierzą, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Początki budowania ich relacji po udziale w show Polsatu nie należały jednak do najłatwiejszych, bo zaledwie po kilku dniach od opuszczenia "Wyspy Miłości" para musiała się rozstać. Arsen wyjechał na zgrupowanie, ale wygląda na to, że właśnie powrócił do swojej ukochanej.

Ostatnio zakochani spotkali się ze znajomymi z programu i to właśnie tam Angela zobaczyła swojego ukochanego całującego inną dziewczynę! Wszystko nagrała i opublikowała na swoim InstaStory. Wiernych fanów jednak uspokajamy, że chodzi o sytuację z show, kiedy to Arsen namiętnie całował się z Natalią z Casa Amor. Chłopak jeszcze na "Wyspie miłości" o wszystkim opowiedział Angeli, a dziewczyna nie miała do niego żadnych pretensji, bo rozumiała, że było to tylko zadanie.

Jak zatem zareagowała na pocałunek Arsena z inną kobietą Angela, kiedy zobaczyła to na własne oczy? Wygląda na to, że dziewczyna ma spory dystans do tego, co działo się na "Wyspie miłości", bo sama obdarowała swojego ukochanego namiętnym pocałunkiem!

Spodziewalibyście się takiej reakcji?

Instagram/Angela Dańczak

Relacja Angeli i Arsena kwitnie i mamy nadzieję, że tak pozostanie już na zawsze! Trzymamy za nich kciuki i życzymy dużo miłości!