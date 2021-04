"Love Island": Angela opowiedziała o najtrudniejszym czasie w swoim życiu! Los bardzo ją doświadczył...

Angela Dańczak to jedna z najbardziej charyzmatycznych bohaterek 3. edycji programu "Love Island". Śliczna i zawsze uśmiechnięta dziewczyna zyskała już wierne grono fanów, które teraz śledzi jej poczynania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio uczestniczka Wyspy Miłości zdecydowała się jednak na szczere wyznanie w rozmowie z jednym z portali internetowych. Okazało się, że ubiegły rok był dla niej naprawdę trudny. Co się stało? Sprawdźcie szczegóły.

Angela Dańczak dzięki udziałowi w programie "Love Island" zyskała nie tylko popularność, ale przede wszystkim miłość! Serce dziewczyny skradł przystojny Arsen, z którym tworzy szczęśliwy związek po zakończeniu udziału w show. Angela już wcześniej była rozpoznawalna, bo prężnie działała już jako Influencerka. Teraz jednak dziewczyna może pochwalić się jeszcze większymi zasięgami, bo jej konto na Instagramie po udziale w "Love Island" obserwuje ponad 271 tys. osób!

Angela jest piękna, przesympatyczna, a do tego jej kariera rozwija się w coraz szybszym tempie. Wydawać by się mogło, że było tak od zawsze. Ale jak wyjawiła uczestniczka "Love Island" w rozmowie z portalem Pomponik.pl, wydarzenia z czerwca 2020 roku mocną ją doświadczyły. Wszystkie problemy zwaliły się na głowę dziewczyny w jednym czasie. Rozstanie z chłopakiem i zamknięcie własnej działalności z pewnością były dla Angeli prawdziwym dramatem.

- To był bardzo ciężki okres w moim życiu. To było też rozstanie z facetem, co tak naprawdę na bardzo dobre mi wyszło. Wtedy też zrezygnowałam ze sklepu, przeprowadzka... Zostałam sama ze wszystkimi moimi rzeczami ze sklepem i sześciomiesięcznym psem na ręku. Musiałam wtedy sobie jakoś poradzić, byłam wtedy zdana troszeczkę sama na siebie. Oczywiście miałam też pomoc swoich najbliższych, ale... co nas nie zabije to nas wzmocni - powiedziała Angela w rozmowie z portalem Pomponik.pl.