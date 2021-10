"Love Island" Aleksandra na imprezie z Andrzejem. Fani: "Pasujecie do siebie". Co na to Paulina?

Aleksandra i Armando wydają się być idealnie dobraną parą. Zakochani poznali się pod koniec programu, jednak krótka znajomość nie przeszkodziła temu, by między nimi narodziło się prawdziwe uczucie. Para po powrocie do kraju spędza ze sobą każdą wolną chwilę i jak przyznają, już niedługo nawet zamieszkają razem... Dlaczego więc Aleksandra pokazała zdjęcie z Andrzejem, a fani piszą, że pasują do siebie? Paulina nie byłaby z tego zadowolona!

"Love Island 4" Aleksandra pokazała zdjęcie z Andrzejem! "Niech tylko Paulina i Armando to zobaczą"

4. edycja "Love Island" była pełna emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Pary były ze sobą, rozstawały się i dość długo szukały swojego szczęścia. Nieustająco w poszukiwaniach trwał Armando, który przez większość programu nie mógł znaleźć swojej idealnej partnerki. Jego los odmienił się wraz z przyjściem Aleksandry, choć ich relacja nie od razu rozkwitła. Rozdzielił ich Arek, Casa Amor, ale potem wszystko obróciło się na ich korzyść. Gdy więc już nic nie stało na przeszkodzie, by być razem, Armando zdecydował się wziąć sprawy w swoje ręce i od razu zdobył serce Aleksandry. Tym sposobem para dotrwała do finału, w którym zajęła drugie miejsce! Teraz po przyjeździe do Polski, wszystko między nimi dobrze się układa, Armando poznał rodziców ukochanej, a już niedługo być może do niej się wprowadzi...

Z kolei Andrzej i Paulinka mieli tyle przeróżnych trudnych sytuacji, łącznie z kilkoma zerwaniami, że teraz, gdy w końcu poczuli się w swoim towarzystwie szczęśliwi, dbają, by nic nie zaburzyło ich spokoju. Tymczasem niektórzy fani są pewni, że Aleksandra i Andrzej bardzo by do siebie pasowali... Jak na te słowa fanów zareagowała Aleksandra? Pokazała wspólne zdjęcie z Andrzejem i napisała:

-Aleksandra bardziej byś pasowała do Andrzejka - sugerują fani. -Ooooohooooo! Niech no tylko Paulina i Armando to zobaczą - śmieje się uczestniczka.

Aleksandra podeszła do propozycji fanów z przymrużeniem oka. Wiadomo przecież, że zarówno Aleksandra jak i Andrzej są w udanych związkach i wydają się być bardzo szczęśliwi. Finaliści 4. edycji. "Love Island" śmieją się z podobnych insynuacji fanów, a Paulinka czy Armando na pewno nie poczują się urażeni wspólnym zdjęciem uczestników!