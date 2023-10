Od finału siódmej edycji "Love Island" mija już kilka tygodni, a związek Beaty i Kamila, którzy zajęli drugie miejsce, ma się doskonale. Nie jest jednak tajemnicą, że pierwszym wyborem Kamila była Ola, która o jego uwagę rywalizowała właśnie z Beatą. Czy uczestniczki mają do siebie żal? Zobaczcie, co nam powiedziała Kurpas!

Beata o Oli w "Love Island 7": "Mam nadzieję, że nie jest na mnie zła"

Część finałowych par siódmej odsłony "Love Island" nie miała zbyt wiele czasu, by się dobrze poznać i stworzyć silną relację. Dużym więc zaskoczeniem było wysokie miejsce Beaty i Kamila, którzy jako para mieli najkrótszy staż ze wszystkich pozostałych. Co więcej, kiedy Jagielski wszedł do programu, na początku zainteresował się, ze wzajemnością, Olą. Szybko jednak zwrócił uwagę na Beatę!

Ola z tego faktu nie była zadowolona, co gorzko podsumowywała jeszcze w trakcie show, twierdząc, że Beata zawsze staje jej na drodze w budowaniu relacji. Co na to sama zainteresowana?

Mamy dobry gust z Olą, i jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Nie mogę się za to obwiniać. Ola mogła mieć trochę żalu, bo przejmowałam po niej partnerów. Mieliśmy przeparowania, ale jest to normalne w programie. Mam nadzieję, że nie jest na mnie zła, bo miałyśmy dobry kontakt ze sobą na początku - mówi w "Party.pl" Beata.

