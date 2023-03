"Love Island 7": Mateusz szybko zapomniał o Alicji. Fani: "Żałosne to trochę"

Iwona i Robert to pierwsza para, która opuściła "Love Island". Wcześniej, już po 12 godzinach w willi, opuścić musiała ją również Agnieszka. Cała trójka opowiedziała o tym w specjalnym odcinku show, "Sobota na Love Island", który można oglądać tylko na PolsatGO. Iwona zareagowała emocjonalnie. Gdy Karolina Gilon pokazała jej zmontowany materiał z willi, nie wytrzymała... Zobacz także: "Love Island 5". Konrada złapała policja za seks pod palmą! "Przypadkowo stali gdzieś z boku" Iwona i Robert, pierwszy wywiad po opuszczeniu "Love Island" Piąta edycja "Love Island" ma dodatkową atrakcję - "Sobota na Love Island". Przez sześć tygodni w każdą sobotę pokażę wam wszystko, co dzieje się na Wyspie Miłości. To nie to, co myślicie... Poznacie nie tylko uczestników ale również naszą boską Andaluzję. Nie zabraknie też odlotowych gości, pikantnych tematów i niewygodnych pytań - mówiła w pierwszym odcinku Karolina Gilon. Pierwszym gościem Karoliny była Agnieszka, która opuściła "Love Island" po zaledwie 12 godzinach pobytu. Jako drudzy zasiedli na niej Iwona i Robert. Jak zauważyła Gilon, para mogła być razem, a razem opuszczają wyspę. Nic straconego - śmiała się Iwona. A że oboje są ze Śląska, a odległość między nami nie jest tak duża Robert już zaczął snuć plany... Może jakaś kawka, drink wieczorem w weekend... - Robert Pietrek - To brzmi jak propozycja - Gilon. Zobacz także : "Love Island 5". Konrada złapała policja za seks pod palmą! "Przypadkowo stali gdzieś z boku" Iwonka, nazywana jeszcze przed programem, najpiękniejszą uczestniczką wszystkich edycji, nie skomentowała tych...