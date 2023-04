"Love Island 7": Jagoda i Wojtek nie są w związku! Uczestniczka zdradziła, czy żałuje, że wyszła z willi miłości

Josie z "Love Island" odpowiedziała na pytania fanów o swoją relację z Kubą. Kilka miesięcy temu para ogłosiła swoje rozstanie, ale teraz była uczestniczka randkowego show Polsatu przyznała, że wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Co więcej, Josie podczas relacji na InstaStories zdradziła, że były partner bardzo o nią dba! Josie z "Love Island" szczerze o relacji z Kubą Josie i Kuba wystąpili w piątej edycji "Love Island" i od samego początku byli sobą zachwyceni. Przystojny góral był zauroczony seksowną blondynką, która postanowiła zawalczyć o jego uczucia. Zakochani dotarli aż do wielkiego finału i wygrali randkowe show Polsatu. Po programie Josie zamieszkała z Kubą, jednak po jakimś czasie musiała wyjechać na kilka miesięcy do Kanady. Fani martwili się wówczas o ich relację, ale para zapewniała, że miłość w ich związku kwitnie w najlepsze. Niestety, chwilę po tym, jak blondynka wróciła do Polski okazało się, że para zakończyła związek. Josie i Kuba z "Love Island" rozstali się listopadzie ubiegłego roku. Chociaż od rozstania pary minęło już kilka miesięcy, to fani wciąż pytają Josie o jej relację z Kubą. Teraz była uczestniczka "Love Island" zdradziła, że z Kubą są dobrymi znajomymi. Co więcej, były partner ponoć bardzo dba o Josie. Mam bardzo dobry kontakt z Kubą, taki bardzo koleżeński- wyznała Josie. (...) Ostatnio jak byłam chora on wysłał mi paczki z lekami. Pierwszego dnia dostałam paczki z lekarstwami, na następny dzień dostałam góralski ser i miód. To było bardzo miłe z jego strony- dodała. Zobacz także: "Love Island": Mikołaj postawił na metamorfozę. Paula: "Mikołaj, co Ty zrobiłeś? Boże!" Fani próbowali dowiedzieć się, dlaczego Josie i Kuba z "Love Island" podjęli decyzję o rozstaniu. Była uczestniczka...