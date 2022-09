"Love Island 6": Fani mają dość Kamila! "Tragedia" komentują zachowanie uczestnika

Waleria podpadła fanom "Love Island"! Chociaż do tej pory wydawało się, że piękna partnerka Piotrka jest jedną z faworytek widzów, to teraz w sieci pojawia się coraz więcej negatywnych komentarzy na jej temat. Fanom programu nie ukrywają, że są rozczarowani zachowaniem Walerii! Po ostatnim odcinku internauci ostro ją ocenili. "Love Island 3": Fani rozczarowani zachowaniem Walerii W ostatnich odcinkach trzeciej edycji "Love Island" największe emocje wywołał Maciej. Uczestnik hitu Polsatu ostro potraktował swoją najnowszą partnerkę, Laurę. Widzowie byli zszokowani zachowaniem Maćka, jednak w ostatnim odcinku "Love Island" okazało się, że jego koledzy i koleżanki z programu stanęli po jego stronie. Część uczestników nie ukrywała, że nie podoba się im zachowanie... Laury! Wśród osób, które krytycznie ją oceniły była m.in. Waleria. Co to w ogóle jest za akcja, że jak pokłóciła się z Maćkiem, to nagle przychodzi do garderoby i zaczyna go cisnąć, że on jej nie pasuje- mówiła do koleżanek Waleria. Co więcej, Waleria negatywnie oceniła Laurę również w rozmowie z samym Maćkiem, który później powiedział swojej partnerce, że nie widzi już szans na to, że naprawią swoją relację. Jak już wiemy Maciej i Laura ostatecznie odpadli z programu, ale teraz widzowie ostro komentują zachowanie Walerii! - Waleria się tak pewnie poczuła po tym jak się dowiedziała że jest ulubienicą widzów, że teraz kręci i plotkuje bo wie że i tak wygra :/ - Waleria strasznie podpadła - Waleria nakręca całą sytuacje. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ - Wstyd Waleria - Waleria 👏👏👏 dostarczałas Mackowi paliwa aby po raz kolejny wyżył się na Laurze- komentują fani na Instagramie. Widzieliście ostatni...