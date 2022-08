"Love Island 6": Oto pierwsi uczestnicy nowej edycji show! Jeden z nich spotykał się z Laurą z 4. edycji

Ten związek nie przetrwał zbyt długo. Jakub i Milena, uczestnicy piątej odsłony "Love Island" w Polsacie, właśnie poinformowali obserwatorów o swoim rozstaniu! Oboje zaznaczyli, że nie było im razem po drodze, cieszą się jednak, że mogli spędzić razem wiele wspólnych chwil: Nie było nam po drodze i dla dobra obojga każde rozeszło się w swoją stronę - pisze Milena. Swoje oświadczenie wydał również Jakub. Jakub i Milena z "Love Island 5" nie są już parą Ich związek dla widzów "Love Island" nie był zaskoczeniem - czujni internauci po finale piątej serii show dostrzegli, że Milenę i Jakuba łączy coś więcej niż koleżeństwo. I rzeczywiście - w czerwcu 2022 roku Milena i Jakub z "Love Island 5" potwierdzili, że są parą . Oboje nie chcieli afiszować się ze swoim uczuciem, w sieci więc nie często pojawiały się ich wspólne zdjęcia. Kiedy jednak przestali wrzucać jakiekolwiek, fani od razu ruszyli z pytaniami, co się dzieje. Niestety, okazało się, że Milena i Jakub nie są już parą: Kochani, jak pewnie część z Was zauważyła, ostatnimi czasami ja i Jakub nie wstawiamy nic razem. Niestety, ale nasze drogi się rozeszły. Nie było nam po drodze i dla dobra obojga każde rozeszło się w swoją stronę. Co mogę powiedzieć to to, że Kuba jest wspaniałym i dobrym człowiekiem i życzę mu jak najlepiej, mam nadzieję, że w końcu napotka swoją miłość, która da mu szczęście i stabilizację. A Tobie Luba dziękuję za ten piękny czas i wszystkie chwile spędzone razem, za wsparcie które mi dawałeś i motywacje każdego dnia do bycia lepszą wersją siebie - napisała Milena. Jakub również dodał swój komentarz, poinformował widzów "Love Island", że nadal ma kontakt z Mileną i nie zamierza zrywać tej znajomości: Tak to już jest, że ludzie się poznają i spędzają ze...