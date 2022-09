"Love Island" 6: Paula w ogniu krytyki za sytuację z Pawłem! Internauci: "Straszna egoistka, dramat"

Ostatni odcinek "Love Island", w którym Daniel i Natalia opuścili program wzbudził ogromne emocje, a w sieci zawrzało! Okazuje się, że to niejedyne kontrowersje po odcinku, a zachowanie Pauli po opuszczeniu Casa Amor i jej prawdopodobny powrót do Pawła wzbudza jeszcze większą sensację. Internauci nie mają wątpliwości, że to będzie "kolejna sytuacja w stylu Andrzeja i Pauliny..."

"Love Island": Paula mocno naraziła się internautom po sytuacji z Pawłem!

Zachowanie Pauli i Pawła w 6. edycji "Love Island" internauci porównują do innej pary i piszą: "tu będzie powtórka Paulinki i Andrzeja z sezonu czwartego". Jak wiadomo Paweł zadeklarował, że to z Paulą chce kontynuować relację i nie wybrał żadnej kobiety z Casa Amor, tymczasem Paula nie była aż tak przekonana i doskonale bawiła się w nowym towarzystwie, wracając... z Patrykiem, co zszokowało wszystkich uczestników.

Internauci nie mają wątpliwości, że Paula widzi tylko prawdę, która jest dla niej wygodna i sugerują, że gra i manipuluje. Fani show mają nadzieję, że dziewczyna szybko opuści program, a Paweł nie zdecyduje się po raz kolejny na relację z nią.

- Paweł plis, odpuść sobie Paulę - Team syndrom Sztokholmski - Straszna egoistka, dramat 🙈 - Ale ona jest toksyczna 🤦 - Kolejna sytuacja w stylu Andrzeja i Pauliny...? 😂 albo Anki i Włodka - Paula chyba zapomniała, że całowała się z Patrykiem, a wszystkim mówi, że nic nie było - Ona jest tak wyniosła ze do niczego by sie nie przyznala i nigdy nie czuje sie winna - grzmią internauci.

Internauci nie ukrywają, że w tej sytuacji są po stronie Pawła, który wprost poprosił Paulę, aby przyszła do niego, jeśli nie będzie czuła "chemii" między nimi. Uczestnik nie ukrywa, że zaangażował się w ich relację i miał za złe, że Paula mu na to pozwoliła, a przy pierwszej okazji odeszła do innego mężczyzny.

- Paweł postawa klasa 👏 Zachował się jak na mężczyznę przystało - Paweł w trakcie programu bardzo zyskał. Jego wypowiedzi pokazały jakim wartościowym jest facetem. Szkoda go, ale może znajdzie jeszcze miłość - Najbardziej wartościowy chłopak w programie. Widać, że się zaangażował... - Paweł tą rozmową pokazał klasę faceta na poziomie, którego nie ma tam nikt - czytamy w komentarzach.

Sądzicie, że Paula i Paweł dadzą sobie jeszcze jedną szansę w "Love Island"? Pasują do siebie?