"Love Island" 6: Internauci ostro komentują brak decyzji Kamila. "Na przekór wybierze Inez"!

Kolejny emocjonujący odcinek " Love Island " za nami! W poprzednim Ola rozbiła parę Walerii i Mateusza. To z nim stworzyła parę, a z kolei trzeci odcinek rozpoczął się od decyzji nowego uczestnika, Piotrka . Zdecydował się stworzyć parę z Natashą, czym zaskoczył wszystkich Islandersów. To nie wszystko! Internauci nie dają żadnych szans tej parze, a w komentarzach piszą, że wyglądają jak ojciec z córką... Internauci zszokowani decyzją Piotrka dotyczącą wyboru Natashy! Po zaskakującym przeparowaniu powstały dwie nowe pary Ola i Mateusz oraz Natasha i Piotrek. O ile pierwsza para zdaniem fanów programu idealnie do siebie pasuje, o tyle wybór Piotrka budzi kontrowersje. Wszyscy podejrzewali, że wybierze Walerię, ale on postawił na skromną i dziewczęcą Natashę. Internauci nie wierzą, że ta para przetrwa w programie i w komentarzach nie dają im najmniejszych szans: Natasha i Piotrek dziwnie razem wyglądają. 🤪 W sanatorium miłości mają ciekawsze randki Nie no żeby chłop był bardziej zrobiony niż partnerka Piotrek z tą młodą jak ojciec z córką Natasha i ten gość to jest hit Jak się okazuje wątpliwości ma sama Natasha, która mówi wprost, że Piotrek powinien być już poważniejszy w tym wieku. Zobacz także: "Love Island", odcinek 2. Powstały nowe pary! Ola i Piotrek już nieźle namieszali? Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) W drugiej części odcinka Islandersów odwiedziła Karolina Gilon i doszło do...